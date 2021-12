Covid Lazio, bollettino di oggi: 1638 nuovi positivi, 8 morti e 901 contagi a Roma Bollettino Covid della regione Lazio di mercoledì 1 dicembre: 1638nuovi casi e 8 morti. A Roma 901 contagiati.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, mercoledì 1 dicembre, nella regione Lazio si registrano 1638 nuovi pazienti positivi al Covid- 19 a fronte di 44768 test di cui 18526 molecolari e 26242 antigenici. Secondo quanto dichiarato dall'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato, rispetto a ieri i contagiati sono aumentati di 385 : il rapporto fra positivi e tamponi è di 3,6%, mentre ieri si assestava sul 2,3%. Le persone guarite sono 938, i decessi nelle ultime 24h sono 2 in meno rispetto a quelli nelle precedenti 24: oggi, infatti, ne contiamo 8. Nelle province della regione si calcolano 340 nuovi contagiati, invece nella città di Roma sono 901.

La situazione negli ospedali a Roma e nel Lazio

Fra i pazienti ospedalizzati oggi a causa del Covid-19, 696 sono ricoverati in reparti ordinari e 96 si trovano in terapia intensiva.

Rispetto al primo dicembre di un anno fa, il numero dei positivi di oggi è leggermente inferiore, i ricoveri sono 2500 in meno e le terapie intensive 256 in meno. Lo scorso anno si contavano, inoltre, 68mila cittadini in più in isolamento domiciliare e 56 decessi in più rispetto a quelli di oggi.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 397 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 76 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 132 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 95 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.