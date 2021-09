Covid Lazio, bollettino di mercoledì 1 settembre: 350 nuovi casi e 3 morti, 108 contagi a Roma Sono 350 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Tre le persone decedute, mentre 838 sono le guarite. Sono stati processati 6.744 tamponi e 14.590 antigenici, per un totale di 21.334 test. “Sono in calo i ricoveri e le terapie intensive, diminuiscono i casi su base settimanale a conferma dell’efficacia della campagna vaccinale”, ha dichiarato l’assessore D’Amato.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 350 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Tre le persone decedute, mentre 838 sono le guarite. Sono stati processati 6.744 tamponi e 14.590 antigenici, per un totale di 21.334 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,6%. I casi a Roma città sono a quota 108. "Sono in calo i ricoveri e le terapie intensive, diminuiscono i casi su base settimanale a conferma dell’efficacia della campagna vaccinale", ha dichiarato l'assessore D'Amato.

Ricoveri e terapie intensive del Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 14800. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 448, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 71. In isolamento domiciliare ci sono 14281 persone. In totale sono morte 8520 persone e ne sono guarite 351683. Il totale dei casi esaminati è di 375003.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Leggi anche Ministro Speranza sotto scorta dopo le minacce di No Vax e No Green Pass

Asl Roma 2: 57 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 59 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Frosinone: si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Bollettino Spallanzani 1 settembre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 75 pazienti positivi al Covid, di cui 4 in via di dimissioni. Di questi, 17 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3071 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.