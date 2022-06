Covid Lazio, bollettino di lunedì 6 giugno: 1.369 nuovi casi e 3 morti, 950 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi lunedì 6 giugno 2022: 1.369 nuovi casi positivi e 3 morti. A Roma città i contagi sono 950.

A cura di Beatrice Tominic

Nel primo lunedì del mese, 6 giugno 2022, nella regione Lazio si registrano 1.369 pazienti positivi al covid -19, 659 in meno rispetto a ieri, domenica 5, a fronte di 9.774 tamponi, di cui 2.634molecolari e 7.140 antigenici. Il rapporto fra i tamponi effettuati e i pazienti positivi è di 14,0%. Come ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino di aggiornamento di oggi sull'andamento del coronavirus, oggi le persone guarite sono 3.054 mentre quelle morte sono 3, esattamente lo stesso numero registrato anche ieri. Nella città di Roma, infine, i contagi sono 950 e nelle province 135.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Oggi, nei territori della regione Lazio, si contano 116.116 attuali casi positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 115.571, mentre nelle strutture ospedaliere si trovano 512 pazienti nei reparti ordinari e 33 in terapia intensiva, 2 persone in più rispetto a ieri. In totale le persone morte per il coronavirus sono 11.353, mentre ne sono guarite 1462.802 su un totale di 1590.271 casi esaminati.

Casi a Roma

Asl Roma 1: sono 348 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 290 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 312 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 64 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 115 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 16 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.