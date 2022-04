Covid Lazio, bollettino di lunedì 25 aprile: 2.772 nuovi casi e 11 morti, 1.633 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, lunedì 25 aprile 2022: sono 2.772 i nuovi positivi, di cui 1.633 a Roma, mentre i morti registrati sono 11.

Nella regione Lazio oggi, lunedì 25 aprile si contano 2.772 nuovi pazienti positivi all'infezione di coronavirus, 3.213 in meno rispetto a ieri, domenica 24. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.153 tamponi, di cui 3.685 molecolari: il rapporto fra il numero di tamponi effettuati e le persone contagiate è di 16,1 per cento. Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione, Alessio D'Amato, si registrano anche 3.278 persone guarite e 11 morti, 4 in più rispetto a ieri. A Roma, infine, i casi sono arrivati a 1.633, mentre nelle province sono stati registrati 477 casi.

Ricoveri e terapie intensive

Sempre nella giornata di oggi sono 1.139 le persone che sono ricoverate nei reparti ordinari delle strutture ospedaliere, 14 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive sono ricoverate 70 persone. Nessuna variazione rispetto a ieri quando erano sempre ricoverate 70 persone.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 729 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h

Asl Roma 2: sono 444 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h

Asl Roma 3: sono 460 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h

Asl Roma 4: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h

Asl Roma 5: sono 303 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h

Asl Roma 6: sono 209 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h

Asl di Frosinone: sono 169 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h

Asl di Latina: sono 222 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h

Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h

Asl di Viterbo: sono 41 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province