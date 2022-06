Covid Lazio, bollettino di giovedì 9 giugno: 2.888 nuovi casi e 3 morti, 1820 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi 9 giugno 2022: 2.888 nuovi casi positivi e 3 morti. A Roma città i contagi sono 1.820.

Nella giornata di oggi si sono registrati 2.888 nuovi casi positivi nella regione Lazio su 22.790 tamponi, di cui 4.782 molecolari e 18.008 antigenici: il rapporto fra tamponi e positivi è di 12,8%. Come ha comunicato l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, le persone guarite sono 3.030, mentre i morti 3 (4 in meno rispetto alla giornata di ieri 8 giugno).

A Roma città i contagi sono 1.820, mentre nelle province i nuovi casi sono 520.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi sono 117.518 e le persone in isolamento domiciliare 117. 009. All'interno della regione Lazio le strutture ospedaliere ospitano diversi pazienti affetti dall'infezione di Covid 19. In particolare, il numero di pazienti positivi ricoverati in ospedale nei reparti ordinari (cioè non in terapia intensiva) è pari a 478 persone, ma si registrano anche 31 persone in terapia intensiva, una in meno rispetto a quelle presenti ieri. Dall'inizio della pandemia sono stati registrati, infine, 11.369 morti e 1470.739 su 1599.626 casi esaminati.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 665 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 677 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 478 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 124 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 212 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 212 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 193 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 179 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 99 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.