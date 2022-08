Covid Lazio, bollettino di domenica 7 agosto: 2461 nuovi casi e 4 morti, 1086 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di domenica 7 agosto 2022: 2461 nuovi casi positivi e 4 morti. A Roma città i contagi sono 1086.

A cura di Alessia Rabbai

Nel Lazio oggi, domenica 7 agosto, si registrano 2461 nuovi casi positivi (-338) su 18906 tamponi, dei quali 2984 molecolari e 15922 antigenici. Sono invece 5129 le persone guarite e 4 i morti registrati nelle ultime 24 ore, tre in meno di ieri. A Roma città i contagi sono 1086, mentre nelle province i nuovi casi sono 863. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 13%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino ordierno con gli aggiornamenti sull'andamento del Covid-19.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 183536, sono 182571 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 910 registrano 55 persone in terapia intensiva (due in più di ieri). In totale sono morte 11831 persone e ne sono guarite 1780079. Il totale dei casi esaminati è 1975446.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 358 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 409 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 157 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 248 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 307 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 347 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 59 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.