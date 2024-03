Cos’è l’endocardite infettiva, la patologia che ha causato la morte di Andrea Purgatori Secondo una prima perizia, il giornalista Andrea Purgatori, pur essendo affetto da un gravissimo tumore polmonare, è morto effettivamente per una endocardite infettiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

146 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Purgatori (La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indagine sulla morte di Andrea Purgatori ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Purgatori era affetto da un tumore polmonare in metastasi ma, secondo una prima perizia, la causa effettiva della morte è stata una endocardite infettiva che ha indotto, secondo il parere degli esperti, "una diffusa embolizzazione sistemica". Sarà una superperizia a stabilire con certezza le cause della morte del giornalista.

Sempre secondo a quanto emerso dalla prima perizia, pur essendo in presenza di un quadro grave, con un tumore metastatico ai polmoni, gli esperti hanno messo in evidenza che Purgatori non aveva alcuna metastasi cerebrale. Proprio per la presunta presenza di metastasi cerebrali era stato sottoposto a pesanti sedute di radioterapia al cervello.

La superperizia sulla morte di Andrea Purgatori

Secondo i medici, "questa patologia non è stata individuata in tempo utile per poter avviare tempestivamente le cure idonee, e proprio in relazione alla sua omessa e comunque tardiva diagnosi". Per chiarire la faccenda il gip di Roma ha autorizzato una superperizia per chiarire definitivamente le cause della morte del giornalista. Sul registro degli indagati, dopo la denuncia presentata dalla famiglia di Purgatori, ci sono quattro medici, accusati di omicidio colposo: il professore Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani.

Cos'è l'endocardite infettiva

Come detto, la forma tumorale di cui era affetto Purgatori era gravissima, ma a causare la morte, lo scorso 19 luglio 2023, sarebbe stata un'endocardite infettiva. Secondo il dizionario di Medicina della Treccani, si tratta di un'infezione che coinvolge l’endocardio. Nonostante gli strumenti diagnostici a disposizione, si tratta di una patologia tuttora molto difficile da diagnosticare. Interessa soprattutto i maschi e l'età media di insorgenza è sopra i 50 anni.

Tra i soggetti predisposti a contrarla, anche gli immunodepressi, condizione in cui presumibilmente si trovava Purgatori, date le potenti terapie a cui era sottoposto. Secondo l'enciclopedia medica, se non trattata, l'endocardite infettiva ha sempre un esito infausto.

Cosa significa embolizzazione sistemica

Questa patologia, secondo i medici che hanno redatto la prima perizia sul decesso di Purgatori, ha portato a un'embolizzazione sistemica che ha causato la morte del giornalista. L'embolizzazione è un'ostruzione di un vaso sanguigno da parte di un embolo, un coagulo di sangue o altra sostanza, che si deposita in un vaso e blocca il flusso di sangue.