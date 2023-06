Cosa ha risposto Fiorello ai residenti di via Asiago che si lamentano per Viva Rai2 Rosario Fiorello ha risposto alle polemiche dei giorni scorsi riguardo il suo programma, Viva Rai2. Diversi residenti di via Asiago si sono lamentati per il caos.

A cura di Natascia Grbic

Fiorello si scusa con i residenti di via Asiago per il caos creato dalla trasmissione Viva Rai2. Diversi residenti hanno mandato nei giorni scorsi una lettera alla Rai per lamentarsi del rumore e degli schiamazzi, oltre che della musica a tutto volume che si sentirebbe persino nelle abitazioni.

"Vorrei dire che noi fuori non abbiamo diffusione. Quando voi sentite la musica, a casa si sente ma fuori hanno gli auricolari – le parole di Fiorello a Viva Rai2 – Comunque il casino c'è, e non possiamo biasimare chi si lamenta, lungi da noi farlo. Noi quando siamo fuori cerchiamo di fare piano, ci parliamo muovendo le lebbra, e ogni tanto c'è qualche schiamazzo perché arriva il pubblico da ogni parte d'Italia ed è contento quando viene qua. Comunque vi chiediamo sempre, umilmente scusa".

E ha poi concluso: "La Rai per confermarci dovrebbe fare esattamente… esattamente… 15 riunioni di condominio! Vedo Ciannamea e Roberto Sergio a parlare di millesimi per il rumore".

I residenti si sono lamentati del fatto che sarebbe impossibile dormire dopo le 6 del mattino. Musica ad alto volume, schiamazzi, persone che arrivano per assistere allo show e che inevitabilmente fanno rumore in strada: la situazione, per loro, sarebbe diventata quindi insostenibile.

La situazione è stata commentata ovviamente anche nei gruppi Facebook di quartiere. "Perché queste cose non si fanno in uno studio di registrazione? – chiede un signore – La mia non è un'accusa verso qualcuno in particolare, è un semplice richiamo all'uso del buon senso. Non si possono mettere sotto pressione famiglie intere di persone che in quella strada ci vivono per dare luogo a uno spettacolo che potrebbe essere fatto in una località molto più idonea ai decibel da loro prodotti in ore riservate al riposo".