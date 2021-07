Coronavirus Lazio, bollettino di oggi 19 luglio: 434 nuovi casi e 1 morto, 340 contagi a Roma Sono 434 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, con una persona deceduta. Per l’obiettivo immunità di gregge è indispensabile vaccinare le fasce di popolazione più giovani – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – La prima settimana di agosto confermo il 70% della popolazione adulta vaccinata con doppia dose”.

Sono 434 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione Lazio con il bollettino di oggi, lunedì 19 luglio. Una persona è deceduta a causa delle complicazioni derivanti dalla covid 19, mentre i guariti sono 198. Sono stati effettuati quasi 6mila tamponi molecolari e quasi 6mila antigenici, per un totale di oltre 11mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3,7%. I casi a Roma città sono a quota 340. "Per l'obiettivo immunità di gregge è indispensabile vaccinare le fasce di popolazione più giovani – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – La prima settimana di agosto confermo il 70% della popolazione adulta vaccinata con doppia dose".

Ricoveri e terapie intensive del Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 3634. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 130, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 29. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 337827 e i morti 8387, su un totale di 349848 casi esaminati.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 118 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 153 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 69 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Latina: si registrano 16 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: si registrano 3 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”

Bollettino Spallanzani 19 luglio

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 34 pazienti positivi al Covid. Di questi, 5 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 2870 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.