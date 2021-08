Coronavirus Lazio, bollettino di martedì 10 agosto: 703 nuovi casi, un morto e 313 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, 10 agosto, 703 nuovi casi di coronavirus. I contagi a Roma città sono a quota 313. La Regione Lazio ha comunicato anche un decesso, ieri erano tre. Allo Spallanzani sono 11 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

A cura di Redazione Roma

L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha appena diffuso i dati del bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia. Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 703 nuovi casi di Coronavirus, dei quali 313 a Roma città. Ieri erano stati 474. C'è stato un solo paziente morto positivo al Covid-19, mentre nella giornata di ieri si erano invece registrati tre decessi. Nelle province si registrano 159 casi e nessun morto.

L'andamento dell'epidemia nel Lazio

I pazienti attualmente positivi nel Lazio sono 15670. Di questi 441 si trovano ricoverati in ospedale nei reparti Covid ordinari e 63 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia i cittadini che sono risultati positivi al Covid-19 sono stati 364145, di cui 8426 morti e 340049 guariti. Secondo i dati Agenas resi noti oggi il Lazio è una delle sette regioni dove sono aumentati i ricoveri in terapia intensiva nel corso dell'ultima settimana raggiungendo il 7%.

I nuovi positivi Asl per Asl

Asl Roma 1: 80 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi;

Asl Roma 2: 140 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi;

Asl Roma 3: 93 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi.

Asl Roma 4: 77 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi;

Asl Roma 5: 54 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi;

Asl Roma 6: 100 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl di Frosinone: 62 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso.

Asl di Latina: 50 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Rieti: 17 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Viterbo: 30 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso.

Bollettino Spallanzani 10 agosto 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 85 pazienti positivi al Covid. Di questi, 11 sono ricoverati in terapia intensiva, numero invariato rispetto a ieri. Sono 2934 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.