Sono 127 le persone positive al coronavirus registrate nel Lazio nelle ultime 24 ore. Nessuna persona è deceduta, mentre le persone guarite sono 525. 98 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 450 nei reparti di terapia ordinaria. Oltre 7mila i tamponi molecolari effettuati, quasi 10mila gli antigenici, per un totale di oltre 17mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 84. "Oggi nel Lazio 0 decessi per Covid – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi e la campagna vaccinale sta andando spedita: tra ieri e oggi oltre 20mila vaccinazioni Junior. Un ringraziamento particolare ai team pediatrici per la professionalità e la capacità di accoglienza che stanno dimostrando; ieri nel Lazio sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino. Oggi ci attestiamo a superare la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni, il bollettino medico dello Spallanzani ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni, dall’allerta dei coniugi cinesi".

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: sono 51 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: sono 7 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: sono 9 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Frosinone: si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Asl Viterbo: si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Rieti:si registrano 1 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 13 giugno

I pazienti Covid19 positivi ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma sono 58. In terapia intensiva ci sono 11 pazienti. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono 2.797, si legge nel bollettino odierno dell'ospedale romano.