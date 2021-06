Il Seresmi, Servizio Regionale per la sorveglianza delle Malattie infettive della Regione Lazio, ha pubblicato la mappa sui contagi da coronavirus in tutte le zone e quartieri di Roma. I nuovi dati sono aggiornati a giovedì 17 giugno 2021, mentre tra parentesi è indicato il dato della rilevazione della scorsa settimana, in caso della stessa cifra compare solo un numero. Il numero dei contagi per ogni quartiere si riferisce ai casi totali di coronavirus diagnosticati dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia e non ai casi attualmente positivi. I quartieri sono divisi per colore in base al tasso grezzo di incidenza ogni 10mila abitanti. In arancione chiaro e scuro i quartieri con un tasso di incidenza compreso tra 380 e 430 casi ogni 10mila abitanti. In viola scuro i quartieri con più di 620 casi ogni 100mila abitanti. Nell'elenco sono riportati soltanto i quartieri che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare.

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 242

Appia Pignatelli 486 (484)

Quarto Miglio 841 (840)

Tuscolano sud 2694 (2687)

Tuscolano nord 959 (959)

Tor Fiscale 163 (161)

Appio Claudio 1746 (1743)

Lucrezia Romana 406 (405)

Quadraro 1248 (1244)

Centocelle direzionale 77

Don Bosco 3233 (3221)

Torre Spaccata 1001 (988)

Appio 1213 (1207)

Latino 1156 (1155)

Osteria del Curato 1166 (1163)

Torre Maura 1422 (1418)

Casetta Mistica 93 (92)

Omo 190 (189)

La Rustica 802 (799)

Tor Sapienza 798 (795)

Tor Tre Teste 836 (835)

Centocelle 3756 (3742)

Alessandrina 2035 (2031)

Casilino 699 (694)

Gordiani 2681 (2679)

Torpignattara 2714 (2702)

Casal Bertone 908 (905)

Casal Bruciato 1378 (1374)

San Basilio 2857 (2038)

Tor Cervara 165

Tiburtino sud 1424 (1423)

Casal De Pazzi 1813 (1808)

Tiburtino nord 1410 (1402)

Pietralata 873 (872)

Roma Nord Est

Montesacro 809 (807)

Montesacro Alto 2002 (1991)

Aeroporto dell'Urbe 139

Grottarossa Est 69

Fidene 870

Conca d'Oro 967 (960)

Val Melaina 2176 (2171)

Serpentara 1937 (1931)

Casal Boccone 947 (942)

Tufello 892 (89)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 2056 (2052)

Aurelio nord 957 (956)

Aurelio sud 1160 (1157)

Eroi 1001 (994)

Medaglie d'oro 1995 (1991)

Pineto 138

Villa Pamphili 50

Primavalle 3464 (3452)

Fogaccia 2093 (2090)

Foro Italico 124

Della Vittoria 1296 (1294)

Prati 847 (843)

Flaminio 596

Farnesina 1046

Santa Maria della Pietà 1807 (1801)

Ottavia 988 (986)

Villaggio Olimpico 157 (156)

Trionfale 880 (878)

Acquatraversa 560 (557)

Tomba di Nerone 2025 (2018)

Grottarossa ovest 296

Tor di Quinto 809 (806)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 345

Buon Pastore 1716 (1713)

Gianicolense 2496 (2489)

Marconi 1969 (1958)

Magliana 305

Corviale 967 (962)

Trullo 1977 (1972)

Tor di Valle 10

Torrino 1986 (1979)

Eur 538 (531)

Colli Portuensi 1905 (1898)

Portuense 1463 (1456)

Pian Due Torri 1465 (1450)

Ostiense 358 (357)

Garbatella 2103 (2096)

Valco San Paolo 448 (443)

Navigatori 272 (271)

Tormarancia 1610 (1605)

Tre Fontane 622 (620)

Grotta Perfetta 796 (793)

Cecchignola 593 (591)

Laurentino 1259 (1255)

Villaggio Giuliano 394

Roma centro

Parioli 1154 (1153)

Centro storico 1136 (1131)

Trastevere 582

Testaccio 444 (443)

Villa Borghese 35

Villa Ada 34

Esquilino 1931 (1924)

San Lorenzo 365

Salario 1319 (1316)

Nomentano 2014 (2009)

Aventino 380 (378)

Zona Archeologica 67

Verano 35

Università 90

Trieste 2493 (2497)

XX Settembre 469 (467)

Celio 157