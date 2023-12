Convince aspirante attrice a simulare una scena hot: finto regista rischia 8 anni di carcere Un finto regista che dava nome e cognome sempre diversi è finito a processo per violenza sessuale nei confronti di un’aspirante attrice, che aveva convinto a girare una scena hot con la promessa di Hollywood.

Rischia otto anni di reclusione per violenza sessuale un finto regista, che avrebbe convinto un'aspirante attrice a simulare una scena hot. Come riporta Il Corriere della Sera a richiedere la condanna è stato il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Roma al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato. La Procura inoltre contesta all'imputato una seconda violenza, che il finto regista avrebbe compiuto nei confronti di un'altra ragazza, con la promessa che se avesse fatto quello che le diceva l'avrebbe portata ad Hollywood. Dunque di fare carriera nel mondo del cinema. Inoltre avrebbe truffato una terza ragazza, sempre aspirante attrice, alla quale aveva mostrato la scheda di un film, dicendole che fosse finanziato da un produttore statunitense, ma lei da subito non ci ha creduto e lo ha denunciato.

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine l'uomo si fingeva un regista ma non lo era, organizzava un copione diverso per ogni giovane che aveva davanti, cercando di attirarla a sé con la promessa che avrebbe sfondato. Alla prima della quale abbiamo parlato avrebbe detto di avere avuto una telefonata con attore, regista, produttore cinematografico e direttore artistico statunitense Al Pacino, in realtà mai avvenuta, convincendola così a simulare una scena hot.

Particolare interessante della vicenda che vede coinvolte varie ragazze tutte accomunate dal fatto di volere far strada nel mondo del cinema è che il finto regista non si presentava mai con il suo vero nome e cognome, ma ogni volta era diverso. E questo è andato avanti fino a quando non è partita la denuncia. Il finto regista è finito a processo per rispondere delle accuse a suo carico e la sentenza è in calendario per il 29 gennaio del 2024.