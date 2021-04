Il lungomare e le spiagge di Ostia, i parchi e le ville storiche di Roma saranno al centro, complice il bel tempo, dei controlli della polizia locale della Capitale in questo lunedì di Pasquetta. La task force messa in campo dal prefetto per monitorare e sorvegliare su eventuali assembramenti ha organizzato posti di controllo soprattutto sulle principali strade che escono dalla città e soprattutto, ovviamente, su quelle che conducono al mare e ai laghi, sia a Bracciano e Martignano, a nord, che al lago di Castel Gandolfo e al lago di Nemi, Castelli Romani, verso sud. Nella serata i controlli si sposteranno principalmente nei luoghi più frequentati della movida della Capitale, come Campo de Fiori, Trastevere, San Lorenzo e Monti. In particolare gli agenti della polizia locale sorveglieranno in merito al rispetto della normativa che vieta la vendita di asporto di alcolici in bar senza cucina, minimarket, alimentari e piccoli supermercati, come previsto dalle norme emanate dal governo, integrate da un'ordinanza anti-movida varata dalla sindaca della Capitale, Virginia Raggi.

Già dal pomeriggio di venerdì gli agenti sono stati impegnati in controlli su tutte le strade di Roma e in 24 ore sono state oltre 5mila le verifiche effettuate, con più di 80 violazioni registrate. Anche l'altroieri le violazioni maggiormente riscontrate dai vigili sono state proprio quelle che riguardano la vendita di alcolici oltre l'orario consentito, la somministrazione all'interno dei locali e il mancato uso di mascherine. Sanzionato anche qualche spostamento senza giustificato motivo.

Le regole: da domani il Lazio torna in zona arancione

Ricordiamo che tutta Italia si trova in zona rossa da sabato 3 aprile. Sono vietati tutti gli spostamenti non necessari, con bar e locali che possono soltanto effettuare servizio a domicilio e anche servizio da asporto. Le visite a casa di amici e parenti sono consentite, ma ogni famiglia potrà ricevere al massimo due ospiti (non contano i bambini, le persone disabili e non autosufficienti). Da domani, martedì 6 aprile, Roma e il Lazio torneranno in zona arancione.