Come sarà il nuovo stadio della Roma: le immagini del progetto a Pietralata da 582 milioni Il nuovo stadio della Roma verrà realizzato a Pietralata e costerà 582 milioni di euro. L’inaugurazione è prevista per il 2027, cioè fra cinque anni.

A cura di Enrico Tata

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata

Quasi 62mila posti a sedere, 4mila posti auto e 10mila stalli per motorini e biciclette per un costo complessivo di circa 582 milioni di euro. Ci saranno un asilo, un museo e terreni da gioco, anche campi da padel. Questi i numeri del nuovo Stadio della Roma di Pietralata, o meglio del progetto appena presentato dai Friedkin al Campidoglio. La speranza della società giallorossa è quella di inaugurare l'impianto nel 2027, cioè fra cinque anni. Il primo passo è stato quello di chiedere la convocazione della conferenza dei servizi preliminare per avviare concretamente l'iter per l'approvazione.

Il progetto del nuovo stadio della Roma

Dove verrà costruito il nuovo stadio della Roma

Il nuovo stadio della Roma verrà costruito in via dei Monti Tiburtini, praticamente di fronte all'ospedale Pertini, a pochi metri dalla stazione della Metro B Quintiliani. Come detto, verranno realizzati 4.044 posti auto per i tifosi e oltre 10mila stalli per motociclette, motorini e biciclette. Questo significa garantire il parcheggio a circa 22mila persone, cioè al 35 per cento dei potenziali spettatori.

Dove verrà costruito il nuovo stadio della Roma

Cosa sappiamo del nuovo stadio a Pietralata

La capienza sarà di 61.891 posti, che verranno utilizzati soprattutto per le partite europee della squadra giallorossa. Per le partite di campionato la capienza prevista è di circa 55mila posti (divisi in sette settori), con 3mila posti riservati ai tifosi ospiti. Inoltre 5.500 posti destinati ai tifosi vip, con skybox, fieldbox e terrazze dedicate. Previsto anche un ristorante interno.

Lo stadio diviso in sette settori (più il settore ospiti)

L'area di 160mila metri quadrati su cui si sviluppa il progetto comprenderà un centro fitness, un centro medico, un centro per gli esports e un asilo. Oltre al Parco dello Stadio, 110mila metri quadrati, ci sarà anche il Parco Centrale con campi sportivi e arena all'aperto. All'interno dello stadio ci saranno uno store AsRoma, il Museo dell'As Roma e due bar: il bar dello sport e il bar del tifoso. Ci saranno chioschi e una vera e propria food court.