Ciampino, banditi sparano durante una rapina in banca: carabiniere ferito alla testa Il carabiniere fuori servizio è stato ferito di striscio da un proiettile, le sue condizioni non sono gravi. È caccia ai rapinatori armati, con un ampio dispiegamento di forze e posti di blocco.

A cura di Redazione Roma

Un tentativo di rapina è finita con colpi di pistola esplosi in mezzo alla strada e un carabiniere ferito oggi a Ciampino. Una banda di rapinatori ha tentato di assaltare una filiale della Banca Popolare di Novara. Visto quello che stava accadendo il militare fuori servizio, è intervenuto per fermare la rapina. A quel punto uno dei pali dei rapinatori, rimasto di vedetta, ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco in mezzo alla strada in pieno giorno.

Uno dei proiettili ha raggiunto alla testa un carabiniere, ferendolo per fortuna solo di striscio. L'uomo è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Sotto osservazione, le sue condizioni non sono gravi, ma solo per un caso non stiamo raccontando una tragedia. I malviventi, subito dopo aver sparato, si sono dati a una precipitosa fuga. Le forze dell'ordine stanno dando vita a posti di blocco in tutto il territorio di Ciampino e di Castelli Romani.