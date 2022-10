Bullismo a scuola, ragazzo picchia una compagna di classe: nessuno interviene per aiutarla (VIDEO) È stato ripreso mentre picchia una compagna di classe, in un liceo romano, con spinte e pugni: nessun compagno di classe è intervenuto per aiutarla.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Stop Bullismo Baby Gang, Telegram

Si è messa a sedere in un posto vuoto, all'ultimo banco, prima della porta, buttando per terra lo zaino che un suo compagno di classe aveva appoggiato sul banco. La sua reazione è stata immediata: il ragazzo si è avvicinato alla compagna di classe e le ha dato uno spintone trascinandosi con sé anche il banco stesso. La spinta è stata così forte che la ragazza è caduta per terra, per evitare di sbattere la schiena si è aiutata appoggiando le mani addosso al muro dove poi è caduta, in un angolo della classe. Si tratta dell'ennesimo caso di bullismo a scuola.

La vittima, una ragazza che frequenta un liceo romano, si è subito rialzata e ha contrattaccato con un'altra spinta. In risposta il ragazzo davanti a lei, che dall'occhio della videocamera si vede sempre e soltanto di spalle, con la sua maglietta nera, ha alzato un pugno in aria e l'ha colpita. Anche la ragazza, dopo essersi riparata il volto con un braccio, ha tentato di rispondere di nuovo al colpo. Lei ha provato a lanciargli schiaffi, senza successo, ma lui l'ha bloccata e ha continuato a risponderle con colpi dalla mano chiusa a pugno. La ragazza ha scosso la testa, i capelli le sono andate da ogni parte. Ma nessuno è venuto ad aiutarla.

La reazione dei compagni di classe

La parte della vicenda che colpisce di più riguarda la reazione dei compagni di classe. Nel video ne sono apparsi solo un paio, seduti ai propri posti: inizialmente si sono voltati incuriositi verso i due che, probabilmente, già stavano discutendo da un po'. Poi però, visto l'esito del litigio, si sono alzati e si sono allontanati, preoccupati che, nella foga del momento, potesse arrivare qualche colpo anche a loro. Le voci che si riescono a distinguere nei 12 secondi di video, però, sono molte di più: in quei pochi secondi si sono sentite grida, alcune anche di incoraggiamento e qualche risatina. C'è chi ha preso in mano il proprio telefonino e ha deciso di filmare tutto dal posto in cui si trovava. Nessuno, invece, ha deciso di intervenire. Nessuno ha preso le difese della ragazzina.

A mettere fine allo strazio, l'arrivo di un adulto, probabilmente un'insegnante, che ha allungato un braccio verso il ragazzo e, toccandogli una spalla con le dita, gli ha fatto cenno di allontanarsi. Il ragazzo, allora, ha fatto qualche passo la direzione opposta a dove si trovavano la ragazza e il banco. L'alunna, ancora scossa e con i capelli davanti al volto, indicandolo, ha provato a raccontare alla prof quanto accaduto: "Mi ha menato", si sente dire prima della fine del filmato.

La risposta della Onlus Bulli Stop

Adesso del caso si sta occupando la onlus Bulli Stop, che da anni si impegna nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. che, nella giornata di ieri, notato il video online ha condiviso lo stesso video sul proprio profilo Instagram: "Ragazzo picchia violentemente in classe una ragazza – scrivono nella descrizione che accompagna le immagini – Chiunque abbia notizie ci scriva in privato. Non ci interessano i like ma i fatti. Deve essere rintracciato e denunciato immediatamente. Il Centro si sta attivando".