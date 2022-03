Bonus Energia da 300 euro nel Lazio: a chi spettano e come ottenerli contro il caro bollette Trecento euro di bonus energia per chi guadagna tra i 35 e i 40 mila euro e nessun aumento delle tasse per chi ha reddito fino a 35 mila euro. Il Lazio ha approvato un decreto per aiutare i cittadini.

A cura di Alessia Rabbai

Il Lazio mette a disposizione un bonus energia. Il Consiglio regionale il 26 marzo scorso ha approvato la proposta di legge "Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente", con la quale viene aumentato a 296 milioni il ‘Fondo taglia tasse’, per la riduzione strutturale della pressione fiscale, per mitigare gli aumenti dei costi dell’energia e tutelare i redditi più bassi. Prevede una detrazione di 300 euro per chi ha un reddito compreso tra i 35mila e i 40mila euro e nessun aumento sulle tasse regionali di Irpef e Irap per chi ha un reddito fino a 35mila euro, per l'aumento dell'energia a seguito del Covid e della Guerra in Ucraina. Del pacchetto fa parte anche lo sconto del 5% sulla tassa automobilistica regionale previsto dal 1 gennaio 2023. Il Lazio, come le altre regioni italiane, ha trovato uno spazio nel bilancio per aiutare concretamente le famiglie in difficoltà, in particolare per ciò che riguarda la fornitura dell'energia e dunque luce, gas e gasolio, oltre il pacchetto di aiuti previsto dal Governo. Il provvedimento è arrivato a seguito dell'accorso finrmato a dicembre scorso tra Regione e sindacati.

A chi spetta il Bonus Energia da 300 euro nel Lazio

Potranno usufruire del bonus energia i cittadini che hanno un reddito compreso tra i 35mila e i 40mila euro. Si tratta di 300 euro che verranno detratti in busta paga dall'Irpef. L'aumento delle tasse invece non sarà applicato in bolletta ai cittadini con reddito imponibile fino a 35mila euro, famiglie con reddito fino a 50mila euro con tre o più figli a carico e chi ha più di settant'anni ed è affetto da disabilità o portatori di handicap appartenenti a famiglie con un reddito imponibile non superiore a 50 mila euro.

Come si ottiene il bonus energia nel Lazio

Per ottenere il bonus energia nel Lazio non bisogna fare nessuna richiesta: si attiva automaticamente e viene detratto in busta paga. "Con questo atto restiamo al fianco di famiglie e imprese del nostro territorio – spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Leodori – Per quanto riguarda le imprese congeliamo l’applicazione, per molti settori della nostra economia, della maggiorazione dell’Irap. In questo momento di profonda incertezza la Regione mette in campo una manovra fiscale redistribuiva che porterà benefici all’80% dei contribuenti del Lazio. Infine, grazie a questo testo, rafforziamo il nostro impegno a supporto della candidatura di Roma a Expo 2030, partecipando attivamente alla costituzione del comitato promotore”.

Plauso da parte del sindacato Cgil di Roma e del Lazio, che ha definito il decreto approvato "un risultato importante, perché con questa legge regionale si mette in campo una ridistribuzione delle ricchezze verso i redditi medio bassi – spiega il segretario regionale Cgil Natale Di Cola – Adesso sarà importante che la Regione Lazio continui su questa strada, eliminando la quota di addizionale regionale dello 0,5% dovuta al piano di rientro della sanità. Una scelta non più rimandabile e doverosa alla luce dell’uscita dal commissariamento della sanità laziale".