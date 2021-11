Covid Lazio, bollettino di oggi: 1276 nuovi casi e 6 morti, 700 contagi a Roma Il bollettino di oggi sull’andamento dei contagi nel Lazio: 1276 nuovi casi positivi, 7 in meno rispetto a ieri. La Regione ha comunicato inoltre 6 morti.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 25 novembre, 1276 nuovi casi positivi, 7 in meno rispetto a ieri. La Regione ha comunicato inoltre 6 morti. Sono stati processati oltre 17mila tamponi molecolari e 31mila tamponi antigenici per un totale di quasi 49mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,6 per cento. I casi a Roma città sono a quota 700.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 684, 13 in meno rispetto a ieri. Quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 89, più due rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 582 persone.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Leggi anche Infermiera no vax sospesa a ottobre, il giudice ordina alla Asl Roma 6 di riammetterla al lavoro

Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 143 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 123 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Bollettino Spallanzani 25 novembre 2021

Sono 147 i pazienti positivi ricoverati all'Istituto Spallanzani e di questi 27 si trovano in terapia intensiva. Il nuovo report, che fa seguito alle dichiarazioni del direttore Vaia in merito alla inutilità dei vecchi bollettini, spiega anche che lo stesso giorno dello scorso anno erano 259 i pazienti ricoverati di cui 41 in rianimazione. "Dal 15 al 21 novembre 2021 i nuovi ricoverati sono stati 56, rispetto agli 88 dello stesso periodo 2020. Lo Spallanzani è un Covid Hospital 1 e come tale ricovera i pazienti degli ospedali della Regione Lazio che hanno al momento i reparti Covid chiusi" e "nonostante ciò, e nonostante l'aumento dei casi, il numero dei ricoverati si mantiene a livelli significativamente più bassi del 2020. Un numero rilevante di pazienti è attualmente trattato con anticorpi monoclonali in regime ambulatoriale, evitando così il ricovero", si legge nel nuovo bollettino.