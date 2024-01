Bimbo di sei mesi abbandonato nel passeggino all’ospedale di Aprilia: sta bene e cerca una famiglia Sta bene ed è stato affidato ad una casa famiglia per l’adozione il neonato di sei mesi abbandonato da una donna dentro ad un passeggino davanti all’ospedale di Aprilia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un neonato è stato lasciato in un passeggino da una donna davanti al pronto soccorso all'ospedale Città di Aprilia, in provincia di Latina. Il piccolo ha circa sei mesi e sta bene, è stato affidato ad una casa famiglia e ora attende l'adozione.

Il bambino sta bene

L'episodio è accaduto nella serata di ieri, venerdì 26 gennaio. Secondo quanto ricostruito i sanitari di turno presso l'ospedale hanno notato il passeggino davanti al pronto soccorso e si sono precipitati a vedere se al suo interno ci fosse un bambino.

Con grande stupore hanno trovato il piccolo e inizialmente hanno pensato che i genitori fossero nelle vicinanze. Si sono guardati intorno, ma quando hanno capito che non c'era nessuno lo hanno portato subito dentro alla struttura sanitaria al caldo e si sono accertarti che stesse bene. Sottoposto ad alcuni accertamenti, le condizioni di salute del bambino sono risultate buone.

Affidato ad una casa famiglia, attende l'adozione

Come la prassi prevede in questi casi l'ospedale ha chiamato i carabinieri di Aprilia, che hanno raccolto la segnalazione e dato il via alle indagini, per risalire alla donna. A confermare il fatto che si sia trattato di un abbandono di minore sono state le telecamere di videosorveglianza dell'ospedale, che hanno immortalato quanto accaduto.

Una donna con il volto coperto da una mascherina è entrata nel perimetro della struttura sanitaria, ha lasciato il passeggino con dentro il neonato all'esterno del pronto soccorso e se ne è andata via. Attivate le strutture competenti sul caso e il Tribunale dei Minori, il neonato dopo le visite mediche è stato affidato ad una casa famiglia e ora attende di essere adottato.