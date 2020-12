Ha attraversato i binari nonostante avesse problemi di deambulazione e ha rischiato di finire sotto a un treno. È accaduto a Formia, quando un uomo di 38 anni ha rischiato di finire tranciato dal convoglio che sopraggiungeva a tutta velocità. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata per l'intervento della Polizia ferroviaria, che è riuscita a salvare l'uomo e a portarlo al sicuro sulla banchina. L'episodio, avvenuto il 15 dicembre, è stato reso noto dagli agenti solo ora: secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il 38enne stava attraversando i binari quando ha perso l'equilibrio ed è caduto per terra. A causa di alcune difficoltà di deambulazione non è riuscito ad alzarsi. Una scena drammatica, che avrebbe potuto avere un esito tragico dato che stava per passare il treno e investire il malcapitato. Il 38enne è stato visto dalla Polizia Ferroviaria, che è andata sui binari, ha preso l'uomo e l'ha portato sulla banchina. Dopodiché lo ha multato per l'attraversamento irregolare dei binari.

Attraversare i binari, una pratica spesso mortale

La pratica dell'attraversamento irregolare dei binari non è purtroppo nuova o isolata. Molte persone, per guadagnare qualche minuto e non perdere il treno, attraversano i binari per non prendere il sottopasso e fare il giro più lungo. A volte capitano tragedie come questa, con persone che vengono investite dal treno in corsa. Impatti che però, a causa della velocità del treno e della violenza dello scontro, sono spesso fatali per le vittime. Molto raramente i macchinisti riescono a frenare in tempo, spesso purtroppo cominciano con le manovre di emergenza ma non riescono ad arrestate la corsa.