Attacco incendiario con innesco rudimentale alla sede di Fratelli d'Italia a Rieti

A cura di Enrico Tata

Con un innesco rudimentale, qualcuno ha tentato di dare alle fiamme la sede di Fratelli d'Italia a Rieti. Alcuni vicini hanno visto del fumo e hanno sentito odore di bruciato e per questo hanno contattato i vigili del fuoco e i carabinieri. L'innesco non ha prodotto gravi danni ed è stato domato con facilità dai pompieri intervenuti sul posto. I vicini hanno visto soltanto molto fumo e alcune guarnizioni del rivestimento del portone blindato si sono bruciate.

La sede, stando a quanto si apprende, ospita inoltre l'ufficio del Questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini, che sarebbe stato già il destinatario di alcune scritte offensive diversi giorni fa.

"Proseguono quindi, dopo la scritta infamante sulla targa della sede, gli atti intimidatori in pieno stile ‘anni '70' nei confronti del nostro partito. Ringraziando il capogruppo alla Camera dei Deputati Tommaso Foti per la solidarietà al nostro coordinamento e al deputato Paolo Trancassini, che in quella sede vede ospitata la sua segreteria parlamentare, stigmatizziamo con fermezza il gesto infame e il tentativo, da parte di chi rifiuta il confronto democratico, di ricondurci a un clima di odio e violenza che nessuno vuole disseppellire", ha affermato in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Matteo Carrozzoni.

"Questo gesto vigliacco non solo non ci intimidisce ma ci convince della necessità di donare ancora di più noi stessi all'impegno preso con gli italiani e con i cittadini di Rieti. Andremo avanti con ancora maggiore determinazione nella nostra azione politica e amministrativa", ha aggiunto Carrozzoni".

E Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha detto ancora: "In attesa che le autorità identifichino i responsabili, condanno fermamente questo gesto violento e ignobile che si aggiunge al lungo elenco di atti di danneggiamento e violenze subiti da Fratelli d'Italia. Questi attacchi non ci intimoriscono e proseguiremo senza sosta nel nostro lavoro, con l'auspicio che tutte le forze politiche si uniscano nel condannare queste inaccettabili forme di lotta politica, che da troppo tempo gia' si registrano, a partire dalle Università".