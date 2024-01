Attaccato da un cinghiale durante battuta di caccia: ferito ex giocatore della Viterbese Di Prospero Sergio Di Prospero, volto noto nel mondo del calcio, è stato ferito a un piede dopo essere stato caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sergio Di Prospero, ex giocatore della Viterbese e volto noto nel mondo del calcio, è stato ferito ieri durante una battuta di caccia in località Giardino, nelle campagne di Capodimonte. Il 70enne era uscito insieme a due squadre quando è stato caricato da un cinghiale: non potendo sparare perché l'animale era troppo vicino a un altro cacciatore, si è buttato per terra ed è rimasto ferito a un piede. Portato in ospedale, è stato medicato con tre punti di sutura e dimesso. Le sue condizioni non sono risultate fortunatamente gravi, e Di Prospero ha subito rassicurato amici e parenti sulla lieve entità delle sue ferite.

Quello avvenuto a Sergio Di Prospero, storico giocatore della Viterbese fino al 1987, è un incidente che spesso si verifica durante le battute di caccia. Non è raro che i cinghiali, per scampare ai cacciatori e spaventati dalla loro presenza – soprattutto per proteggere i cuccioli – li attacchino, provocandogli ferite più o meno gravi. I cinghiali, infatti, pesano diversi quintali e l'urto con il loro corpo, specie se a velocità, non è facile da attutire per nessuna persona.

Sempre ieri un 58enne è stato travolto da un cinghiale nei boschi di Grezzano, in provincia di Prato: nel suo caso le ferite sono risultati più gravi ed è stato portato in ospedale con l'eliambulanza. Mentre a novembre, un cacciatore è stato ferito per sbaglio dal fucile di un altro uomo e portato in ospedale sempre con l'eliambulanza. Spesso, date le zone impervie in cui accadono questi incidenti, si rende necessario l'ausilio degli operatori del Soccorso alpino e dei Vigili del Fuoco.