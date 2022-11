Assalto alla Cgil, Landini in aula: “È stato un attacco ai lavoratori, nessuno ha chiesto scusa” Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha testimoniato oggi in aula durante il processo sull’assalto alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021.

"È stato un atto contro i lavoratori che hanno deciso di organizzarsi in una organizzazione sindacale. Una devastazione inaccettabile". Con queste parole il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha descritto oggi in aula l'assalto alla sede della Cgil di Corso Italia da parte di manifestanti no green pass. "Arrivai nella sede intorno a mezzanotte: mi si presentò un quadro di devastazione. Ero davvero sorpreso, non pensavo che fosse possibile una cosa del genere", le parole riportate da Ansa.

Maurizio Landini è stato chiamato come testimone nel processo in cui sono imputati, tra gli altri, i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. A luglio sei imputati sono stati condannati con il rito abbreviato, con pene comprese tra sei e quattro anni e mezzo. Le pene più alte sono state inflitte al figlio della compagna di Castellino e a Massimiliano Urisno, leader palermitano di Forza Nuova.

Gli imputati, processati con rito ordinario, sono accusati di devastazione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata, istigazione a delinquere.

Quel giorno Landini si trovava a Reggio Emilia. Non appena saputo cosa era accaduto nella sede di Corso Italia, è salito in macchina ed è tornato a Roma. "La portineria era stata totalmente distrutta. I computer rotti, tavoli rivolti e una opere d'arte di Calabria era stata sfregiata tanto che poi abbiamo dovuto effettuare un restauro". I danni, ha spiegato il segretario, ammontano a migliaia di euro. "Oltre agli attacchi fisici, abbiamo avuto anche attacchi di tipo informatico molto consistenti e che stanno durando ancora". E ha poi precisato che nessuno, fino a oggi, gli ha chiesto scusa.