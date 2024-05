video suggerito

Apre l’ufficio del garante degli animali a Roma: dove sta, numero di telefono e quando contattarlo L’ufficio del garante degli animali di Roma apre il 5 giugno 2024 al canile di Muratella. Ecco tutte le informazioni su giorni e orari d’apertura, numero di telefono e quando contattarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

A Roma apre il primo ufficio del garante degli animali dal 5 giugno 2024. Lo sportello dedicato ai cittadini, alle associazioni del territorio e agli amici a quattro zampe, si trova nel canile rifugio di Muratella in zona Magliana, nel quadrante Sud della Capitale. Ieri c'è stata l'inaugurazione, mentre il servizio sarà operativo a partire dalla prossima settimana, tutti i mercoledì dalle ore 10 alle 15. Si tratta di un progetto condiviso con l’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale. Entusiasta la garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma, Patrizia Prestipino, che ha definito l'apertura dello sportello "un segno di amore verso i nostri animali, e al tempo stesso di apertura all’ascolto e al dialogo con cittadini e associazioni del territorio". Prestipino ne aveva già parlato in un'intervista rilasciata a marzo scorso a Fanpage.it.

La figura del garante per gli animali è stata fortemente voluta dal sindaco Roberto Gualtieri: "L’avvio in via sperimentale dello sportello segna un ulteriore passo in avanti nelle politiche per la tutela del benessere animale portate avanti da questa amministrazione fin dall’inizio del mandato" ha commentato l'assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.

Orari e giorni d'apertura dello sportello del garante degli animali di Roma

Lo sportello del garante degli animali di Roma apre il 5 giugno del 2024 e si trova nel canile di Muratella in via della Magliana 856. Sarà aperto ai cittadini tutti i mercoledì dalle ore 10 alle 15. Prestipino ha spiegato che è solo l'inizio e che l'obiettivo è tenerlo aperto due giorni a settimana dopo l'estate.

Contatti dello sportello del garante degli animali

I cittadini e le associazioni civiche e di volontariato del territorio possono contattare per le segnalazioni l’ufficio del Garante degli animali di Roma Capitale al numero 06/6766.3213-3214-2102 oppure mandando una mail a garante.animali@comune.roma.it. Possono rivolgersi allo sportello del garante degli animali di Roma i cittadini e le associazioni civiche e di volontariato che vogliono segnalare abusi, abbandoni o maltrattamenti.