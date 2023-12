Allerta neve e ghiaccio a Roma, le strade più a rischio se gela municipio per municipio Il Campidoglio pubblica un elenco fatto dalla protezione civile dei tratti stradali con frequenti segnalazioni per formazione di ghiaccio in caso di gelate. Ecco quali sono municipio per municipio.

A cura di Alessia Rabbai

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta neve e ghiaccio a Roma, le temperature sono in calo in città, con minime vicino o al di sotto dello zero. Come ogni anno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza n.131 “Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2023–2024”. Il Campidoglio oltre alle raccomandazioni da seguire se prevista neve, prima durante e dopo l'evento meterologico, indica anche quali sono in caso di gelo le strade a maggiore rischio percorrenza per possibile formazione di ghiaccio. Ecco l'elenco fatto dal dipartimento di protezione civile dei tratti lungo i quali fare particolare attenzione a Roma, municipio per municipio.

Municipio I:

Via Garibaldi (fontanone e tornanti)

Via e Passeggiata del Gianicolo

Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino

Via Trionfale (salita con tornanti)

Via Edmondo De Amicis

Municipio II:

Leggi anche Domenica ecologica a Roma 3 dicembre: oltre 90 eventi in città e musei gratis

Viale del Muro Torto

Viale delle Belle Arti (altezza Via di Villa Giulia)

Viale della Moschea

Via Salaria (altezza Villa Ada)

Municipio III:

Via Salaria (dalla Tangenziale al GRA)

Via della Bufalotta (extra GRA)

Municipio IV:

Via Tiburtina (altezza Via delle Messi d'Oro e Ponte Mammolo)

Via Tiburtina (altezza via di Settecamini)

Via di Tor Cervara

Via di Sant'Alessandro

Via di Salone

Municipio V:

Via degli Arvali

Via Casilina (tratto tra Viale della Primavera e Via Tor de’ Schiavi)

Via Raffaele Costi (incrocio con Via Virgilio Guidi)

Municipio VI:

Via di Salone (alt. stazione ferroviaria)

Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale

Via Collatina (incrocio Via dell’Acqua Vergine)

Via Collatina (altezza ingresso sorgente Acqua Vergine di ACEA)

Via di Lunghezzina (tutta)

Via Borghesiana (tra Via Borutta e Via Montelepre)

Via di Rocca Cencia (tra Via del Lago Regillo e Via Sant'Alessio in Aspromonte)

Vicolo di Colle Mattia e Via di Colle Mattia

Municipio VII:

Via Appia Nuova (da Via del Quadraro a Via Demetriade)

Via Anagnina (altezza Via della Mola Cavona)

Municipio VIII:

Via di Tor Carbone (diversi tratti)

Vicolo dell'Annunziatella

Via Ardeatina (diversi tratti, nei pressi di Via San Sebastiano e del GRA)

Municipio IX:

Via di Trigoria (vari tratti)

Via Caduti della Resistenza

Via Lago Santo (zona Vitinia)

Via di Porta Medaglia

Via Domenico Jachino (Mostacciano)

Municipio X:

Via di Malafede

Municipio XI:

Via della Pisana (civico 1445)

Via Affogalasino

Via Portuense (angolo Via di Vigna Pia)

Via Portuense (cavalcavia e rampe, altezza Viale Isacco Newton)

Municipio XII:

Via Aurelia Antica (da Largo Don Guanella a Strada Statale Aurelia)

Via della Pisana

Municipio XIII:

Via Leone XIII (altezza cavalcavia di Via Aurelia Antica)

Via Aurelia (rampe Maglianella e Acquafredda)

Via della Maglianella (da Via Cornelia a svincolo GRA)

Via Aurelia (dal km 8 al km 9)

Via Boccea (da Via di Selva Candida a Via della Cellulosa)

Via della Pineta Sacchetti (tratto a lato della pineta)

Via Nazareth

Via Anastasio II (altezza fornice Valle Aurelia)

Via Aurelia (altezza Via Benedetto XIV/Piazzale Gregorio VII)

Via Castel di Guido

Via di Santa Seconda

Via Patetta

Via Martino V (altezza fontanella)

Via Monte del Marmo

Via Pian del Marmo

Via Gregorio XI (da Via Aurelia alla rotatoria)

Via Casalotti

Via di Valle Aurelia

Via della Cellulosa

Via Pantan Monastero

Via del Casale di S. Pio V (altezza Via Aurelia Antica)

Via Stampini

Municipio XIV:

Galleria Giovanni XXIII

Via Trionfale (salita con tornanti)

Via Damiano Chiesa

Via Montiglio

Via Casal del Marmo (altezza Via della Palmarola)

Municipio XV:

Via Cassia (da Via Vilfredo Pareto a Via Cortina d'Ampezzo)

Viadotto Giubileo 2000

Via Oriolo

Via dell'Acqua Traversa

Via Gemona del Friuli

Viale delle Galline Bianche

Via San Daniele del Friuli

Via Macherio

Via dei Colli della Farnesina

Via di Grottarossa (tra l’ospedale Sant’Andrea e Via Germana Stefanini)

Via Quarto Peperino

Via dei Due Ponti

Via Bellaggio

Viale di Tor di Quinto

Via di Santa Cornelia

Via della Giustiniana (tratto in salita dopo il civico 278, direzione Cassia)

Via di Valle Muricana

Via Cesanense

Via della Stazione di Cesano (nei pressi di via di Monte S. Andrea)

Via di Colle Febbraro

Via di Prato Corazza

Via Braccianense (dalla Stazione Olgiata alla Stazione di Cesano)