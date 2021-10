Abusò di studentesse minorenni: professore condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere Sei anni e tre mesi di reclusione è la condanna stabilita dal giudice nei confronti di un insegnante di un Istituto superiore di secondo grado di Fiuggi. A margine del processo che lo ha visto imputato è stato ritenuto responsabile di aver abusato di studentesse, che hanno denunciato le violenze.

A cura di Alessia Rabbai

Un professore di un Istituto Superiore di Secondo Grado di Fiuggi è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, ritenuto responsabile del reato di abuso sessuale su minore. Come riporta Frosinone Today la decisione del giudice Francesco Mancini è arrivata oggi, al termine dell'udienza del processo nei confronti dell'insegnante che si è svolto al Tribunale di Frosinone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcune studentesse, che si sono rivolte alla Caramella Buona, Onlus che si occupa di assistenza legale nei casi a carico di sex offender, come pedofili e stupratori e che nel processo si è costituita parte civile con le ragazze assistite dall'avvocato Monica Nassisi. Da quanto si apprende i fatti risalgono agli anni in cui il professore, che ormai non si trova più lì, ha prestato servizio presso l'Istituto scolastico della provincia di Frosinone, approfittando, com'è emerso in sede d'indagine, del ruolo che ricopriva, facendo del male alle studentesse minorenni. Il docente inoltre avrebbe agito indisturbato, senza che né docente né dirigente scolastico, che sarebbero stati a conoscenza del suo comportamento, facessero nulla per fermarlo.

"Dopo 4 anni si chiude oggi una vicenda dolorosa che ha visto la Caramella Buona al fianco delle minori sin dal primo giorno – dichiara Anna Maria Pilozzi, responsabile della sede di Acuto della Caramella Buona – Il giudice ha emesso una condanna di pochi anni, ma che spero sia da monito, una condanna che spero faccia riflettere le tante persone omertose che pur sapendo non hanno alzato un dito per aiutare le tante ragazzine vittime dell'ex insegnante".