A Tarquinia Lido abbattuti 65 pini marittimi, protesta anche Alessandro Gassman: “Li hanno rasi al suolo” Il commento dell’attore Alessandro Gassman all’abbattimento dii 65 pini marittimi a Tarquinia Lido: “Hanno rasato al suolo tutto. I pini marittimi possono danneggiare il manto stradale se non vengono attuate le dovute contromosse”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Tarquinia Lido, litorale Nord di Roma, sono stati abbattuti 65 pini storici, nonostante la Soprintendenza abbia dato parere negativo. Secondo il Comune di Tarquinia, la motivazione è legata al rischio caduta di questi alberi, che avevano, a quanto pare, gravi problemi di radici. Una nota inviata nel 2022 dai vigili del fuoco sosteneva che le radici dei pini "avevano arrecato seri danni alla pavimentazione stradale, ai marciapiedi e alle piste ciclabili ivi insistenti, tali da copromettere la circolazione di pedoni, disabili, ciclisti e veicoli".

Per questo il Comune di Tarquinia ha deciso di abbatterli, assicurando comunque che "il progetto di riqualificazione di viale Mediterraneo prevede comunque la sostituzione delle attuali alberature con nuove piante più idonee al sito, quali platani e lecci”.

Nonostante questa promessa, la Soprintendenza aveva chiesto di "garantire la conservazione integrale dei due filari mediante l’impiego di tecniche agronomiche idonee a contrastare/attenuare la problematica legata alle radici affioranti”. Senza quindi abbattere integralmente gli alberi, come invece è stato fatto.

Tra i cittadini di Tarquinia c'è chi si dice d'accordo con il progetto di riqualificazione e chi è invece molto contrario. Sulla vicenda è intervenuto, per esempio, anche l'attore Alessandro Gassman, che ha twittato ironicamente: "Intanto a Tarquinia una bella ripulitina… le radici infastidivano". Gassman ha poi postato due fotografie che ritraggono il piazzale prima e dopo l'intervento, con tutti i pini che, come si vede, sono stati completamente abbattuti dall'amministrazione comunale.

Ha scritto ancora l'attore romano: "Vogliamo mandare un saluto ed un commento sull’abbattimento dei pini marittimi al Sindaco di Tarquinia?

Hanno rasato al suolo tutto. I pini marittimi possono danneggiare il manto stradale se non vengono attuate le dovute contromosse che non consistono nell’abbattimento di alberi sani e bellissimi. A questo punto caro sindaco buona estate a lei ed ai suoi concittadini, mi raccomando portate l’ombrello perché di ombra non ce n’è più".