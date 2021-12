A Roma tamponi con referto entro 4 ore a 140 euro, D’Amato: “Una speculazione, chiamate i nas” A Roma il centro Artemisia Lab offre innovativi tamponi molecolari con referto rapido in quattro ore al costo di 140 euro. Per l’assessore D’Amato si tratta di una speculazione, perché il prezzo calmierato per i test molecolari nelle strutture private è di 60 euro.

Sul sito di Artemisia Lab, noto centro diagnostico che ha diverse sedi a Roma, viene pubblicizzata, a caratteri cubitali, la possibilità di effettuare un tampone molecolare "ultra-veloce" con referto in sole quattro ore. Il costo è di 140 euro, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, più del doppio rispetto al test molecolare classico, la cui risposta viene garantita entro le 18 del giorno successivo al prelievo naso-faringeo e che ha un costo di 60 euro.

D'Amato: "Tamponi a 140 euro? Una speculazione"

Quel prezzo è una tariffa calmierata disposta da un'ordinanza della Regione Lazio e non c'è alcun accordo con le strutture private che prevede un prezzo maggiorato in caso di referto rapido, tanto che l'assessore D'Amato ha dichiarato a La Repubblica: "È una speculazione, questi laboratori privati stanno contravvenendo agli accordi. Vanno segnalati ai Nas e il ministero dovrebbe attivarsi per contrastare questo fenomeno che accade in tutta Italia". Ricordiamo che i test antigenici rapidi, quelli venduti nelle farmacie, hanno un prezzo calmierato di 15 euro al massimo, mentre quelli rapidi quantitativi (che individuano la quantità di carica virale) sono venduti nelle strutture private al prezzo concordato di 22 euro.

La risposta di Artemisia: "Servizio con nuova tecnologia"

Sempre al quotidiano la Repubblica una manager di Artemisia Lab ha dichiarato che il tampone molecolare con referto rapido "è un servizio in più che offriamo a chi ha fretta e si tratta di una nuova tecnologia che ha un costo più elevato. Il tampone molecolare classico resta a un costo di 60 euro". I drive in allestiti dalla Regione Lazio su tutto il territorio permettono di effettuare tamponi rapidi e molecolari gratuitamente con ricetta del medico di famiglia. In questi giorni, però, molte delle strutture regionali sono affollate e trovare disponibilità per un tampone in tempi rapidi nella Capitale è, secondo molti cittadini, difficilissimo. Per questo, spesso, sono costretti a rivolgersi alle strutture private, che dovrebbero effettuare tamponi molecolari al costo calmierato di 60 euro, per l'appunto.