A Roma la manifestazione delle comunità ebraiche. Segre: “In pena per Israele e palestinesi innocenti” Alle 19 è cominciata la manifestazione delle comunità ebraiche contro antisemitismo e terrorismo. Trovati adesivi con scritto ‘sionisti = nazisti’, immediatamente rimossi.

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono tantissime le persone che hanno aderito alla manifestazione ‘contro l'antisemitismo e il terrorismo' indetta dalle comunità ebraiche. In migliaia sono già radunati a piazzale Flaminio tra bandiere di Israele, della pace e dell'Italia. La manifestazione, convocata per "dire no a ogni forma di oltranzismo, per difendere e ribadire i diritti costituzionali di libertà di religione, di pensiero e parola", vedrà la partecipazione anche di vari esponenti del mondo della politica. Poco prima dell'inizio della manifestazione sono stati trovati nei pressi di piazza del Popolo alcuni adesivi con scritto ‘sionisti = nazisti', immediatamente rimossi da polizia e carabinieri.

"Avremmo voluto non essere noi a organizzare ma essere ospiti della manifestazione promossa dalle istituzioni e siamo noi alla fine i promotori. Ci prendiamo questa responsabilità ma vogliamo far capire che noi non siamo quelli da compatire, questa è una responsabilità collettiva. Ci dobbiamo unire, essere insieme a tutte le forze politiche. Stasera ci saranno i vertici di tutti i partiti e questo è molto importante", hanno dichiarato la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni e Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. "L'appello più importante oggi è quello di far capire che la religione non si trasformi in nessun modo in uno strumento di guerra".

Uno dei primi interventi di Noemi Di Segni è stato rivolto a Papa Francesco. Nell'udienza del 22 novembre il Pontefice ha ricevuto una delegazione israeliana e una ucraina dichiarando "Ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno questo ma qui siamo andati oltre le guerre: questa non è guerra, è terrorismo. Per favore andiamo avanti per la pace, pregate per la pace". "A Papa Francesco rivolgo la richiesta di non mettere tutti sullo stesso piano, l'equidistanza e l'equivicinanza non aiutano a cogliere il vero problema – ha dichiarato Di Segni – Se veramente si vogliono aiutare i palestinesi e il popolo palestinese, così come gli arabi in Israele e negli altri territori, li si deve aiutare a liberarsi dalla morta del terrorismo e non farlo certo arrivare qua in Italia".

"Bisogna scindere la religione da quello che non è religione per la religione ebraica e quella islamica la violenza è aborrita, tanto che è scritto ‘chi uccide un uomo è come se uccidesse l'umanità intera', noi cerchiamo di dire questa cosa che nessuno conosce, i terroristi men che meno, ma chiediamo aiuto alle istituzioni perché se non abbiamo il loro aiuto queste sono parole al vento che non servono a niente", ha dichiarato Abd Al Ghafur Paolo Masotti, della Comunità Religiosa Islamica Italiana.

La senatrice Liliana Segre, pur se non presente alla manifestazione, ha inviato un messaggio da far leggere in piazza: "L'eterno ritorno della guerra mi fa sentire prigioniera di una trappola mentale senza uscita, spettatrice impotente, in pena per Israele ma anche per tutti i palestinesi innocenti, entrambi intrappolati nella catena delle violenze e dei rancori. E non ho soluzioni. E non ho più parole. Ho solo pensieri tristi. Provo angoscia per gli ostaggi e per le loro famiglie. Provo pietà per tutti i bambini, che sono sacri senza distinzione di nazionalità o di fede, che soffrono e muoiono. Che pagano perché altri non hanno saputo trovare le vie della pace".