Le giornate del Patrimonio saranno l’occasione per scoprire i Mausolei dei Nasoni e di Fadilla, che il 22 e il 23 settembre riaprono le loro porte dopo 15 anni grazie a un accurato restauro curato dalla Soprintendenza Speciale di Roma. Due edifici funerari risalenti al II secolo d.C. e situati all’ottavo chilometro della via Flaminia, entrambi scavati nel tufo e impreziositi da mosaici, pitture e stucchi. Una elegante decorazione che oggi torna a essere più chiaramente leggibile grazie al lavoro di pulitura, consolidamento e restauro sotto la direzione di Marina Piranomonte.

La Tomba di Fadilla, scoperta nel 1923, conserva praticamente intatte le sue decorazioni interne, a partire dal mosaico pavimentale, fino alle pitture parietali e sulla volta. La Tomba dei Nasoni, scoperta nel 1674, ha subito varie avversità, ma resta per le dimensioni, per gli stucchi, per la ricchezza delle raffigurazioni a soggetto mitologico, una testimonianza di grande importanza di età antoniniana. L’apertura speciale per le Giornate del Patrimonio di questi mausolei è la premessa per un più ampio progetto di valorizzazione dei tesori archeologici della via Flaminia che nel prossimo futuro sarà portato avanti dalla Soprintendenza Speciale di Roma.