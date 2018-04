Un appassionato di pesci tropicali ha avvelenato accidentalmente se stesso e la sua famiglia mentre puliva un acquario: sembra che la parte di corallo abbia emesso dei gas nocivi mentre stava raschiando via la sporcizia. Chris Matthews, 27 enne inglese, è stato ricoverato in ospedale insieme alla sua ragazza, ai genitori, alla sorella e al fidanzato di quest’ultimo. Anche quattro dei pompieri intervenuti hanno accusato dei malori dopo aver inalato i fumi tossici nell’abitazione di Steventon, nell'Oxfordshire.

Come detto, Chris era impegnato nelle operazione di pulizia dell’acquario, quando ha estratto una roccia coperta di corallo e ha iniziato a scrostarla. Avrebbe però inavvertitamente rilasciato nell'atmosfera la cosiddetta palitossina, riconosciuta come una delle sostanze marine più tossiche. Quindi ha chiuso la porta e si è addormentato. Il giorno successivo l'intera famiglia ha accusato sintomi simili all'influenza e anche i loro due cani si sono ammalati. Chris ha inoltre lamentato anche dispnea, tosse e febbre. A quel punto ha intuito che la famiglia era stata in qualche modo avvelenata e ha chiamato i soccorsi. "Era peggio dell'influenza, non potevamo concentrarci su nulla. Non potevamo regolare la temperatura, stavamo lottando per respirare e tossire” ricorda il giovane. “Ci siamo svegliati la mattina ed eravamo intontiti, ma inizialmente abbiamo pensato all’influenza. È stato quando abbiamo notato che i nostri due cani avevano sintomi simili che abbiamo capito che qualcosa non andava bene" ammette. "Se avessimo passato un'altra notte in quella camera, le nostre vite sarebbero state in pericolo” aggiunge il ragazzo.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, è stato eretto un perimento attorno all’abitazione per impedire l’accesso ad altre persone. I primi pompieri entrati in casa stati portati al John Radcliffe Hospital di Oxford, per poi essere rilasciati dopo poche ore insieme a tre membri della famiglia. Gli altri sono stati tenuti sotto osservazione durante la notte per poter eseguire gli esami del sangue. "Conoscevo la palitossina, che può ucciderti se ingerita, e so che il corallo può causare eruzioni cutanee se non lo maneggi con cura, ma non avevo idea che la xenia potesse far disperdere tossine nell'aria. Spero che questa esperienza possa educare altre persone sui rischi e sulle misure che bisogna prendere quando si ha in casa un acquario”.