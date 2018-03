Protetto dall'identità digitale, poteva vestire i panni che voleva e adeguarsi all'identità della vittima: così un quarantunenne è riuscito ad adescare attraverso Internet quindici minori di età compresa tra 10 e 15 anni e violentarne una. L'uomo, originario di Modugno, in provincia di Bari, è stato individuato dalla Polizia Postale a seguito di indagini coordinate dalla pm Simona Filoni. L'uomo era già in carcere per abusi su otto minori perpetrati a dicembre del 2015 e per i quali, a luglio del 2017, è stato condannato in primo grado a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Al pedofilo sono ora contestati altri reati, ossia detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, adescamento, corruzione di minori e violenza sessuale commessi prima della sua incarcerazione nel 2017.

Il quarantunenne fingeva di essere un adolescente di bell'aspetto, oppure si presentava come un uomo adulto. A seconda dei casi, contattava le vittime sui social network con i nickname di "Francesco Bho", dall'atteggiamento tenero e protettivo, oppure come “Miki Lam”, dal carattere aggressivo. "Con una sorta di cinico gioco al rimbalzo di personalità – spiegano gli investigatori –, l’uomo entrava in contatto con le ragazzine, riuscendo a ottenerne l’incondizionata fiducia".

Una volta stabilito il contattato, progressivamente il pedofilo lavorava con l'obiettivo di ottenere una maggiore fiducia, adeguandosi camaleonticamente alla domanda emotiva della stessa vittima. Da qui poi c'era l‘inoltro e la ricezione di materiali a sfondo sessuale, sia audio che video. La polizia ha esaminato circa 180.000 sms, diverse chat su Whatsapp e Messenger e, grazie a questa operazione di indagine, è riuscita ad individuare le quindici vittime, di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Attraverso l'ascolto protetto, gli agenti hanno ricevuto conferme sull'adescamento. In un caso vi sarebbe stata inoltre vera e propria violenza sessuale.