Si chiama Louis Jordan, è un ragazzo statunitense e di certo non immaginava che un suo semplicissimo gesto di generosità diventasse virale. Il giovane è infatti stato fotografato mentre, con un ombrello, faceva ombra a una donna disabile su una sedia a rotelle. Niente di più semplice, evidentemente, eppure la fotografia di quel momento è stata condivisa migliaia di volte sui social network e l'ha trasformato in un "personaggio", tanto che persino alcune emittenti televisive hanno deciso di intervistarlo. Ai giornalisti il ragazzo ha detto: "Era troppo caldo, stare al sole avrebbe potuto far male a quella donna". Jordan stava aspettando sua madre all'uscita dal lavoro quando ha visto una sconosciuta seduta su una sedia a rotelle al caldo. In auto aveva un ombrello e non ha esitato ad aprirlo e ad utilizzarlo per riparare la donna, Michelle, con la quale è rimasto per 45 minuti stringendo un'amicizia molto forte. "Tutte le volte che posso vado a trovarla".