È stata resa nota, presso la sede della Fondazione Bellonci a Roma e in diretta sulla pagina Facebook di Rai Letteratura, la cinquina di finalisti in gara per il Premio Strega 2018, che verrà assegnato il prossimo 5 luglio. Questa la cinquina: 1) Helena Janeczek con"La ragazza con la Leica" con 256 voti – 2) Marco Balzano con"Resto qui" – 3) Sandra Petrignani con "La corsara" – 4) Lia Levi con"Questa sera è già domani" – 5) Carlo D'Amicis con "Il gioco".

I 5 libri finalisti sono stati scelti tra i 12 semifinalisti, all'interno di una giuria composta da 400 Amici della domenica, 200 votanti all’estero selezionati da 20 Istituti italiani di cultura, 40 lettori forti selezionati da 20 librerie associate all’ALI, e da 20 voti collettivi di biblioteche, università e circoli di lettura (tra questi, 15 circoli di lettura coordinati dalle Biblioteche di Roma), per un totale di 660 aventi diritto. I libri giunti alla serata di oggi erano quelli di: Marco Balzano, "Resto qui", Einaudi; Carlo Carabba, "Come un giovane uomo", Marsilio; Carlo D’Amicis, "Il gioco", Mondadori; Silvia Ferreri, "La madre di Eva", NEO Edizioni; Helena Janeczek, "La ragazza con la Leica", Guanda; Lia Levi, "Questa sera è già domani", Edizioni E/O; Elvis Malaj, "Dal tuo terrazzo si vede casa mia", Racconti Edizioni; Francesca Melandri, "Sangue giusto", Rizzoli; Angela Nanetti, "Il figlio prediletto", Neri Pozza; Sandra Petrignani, "La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg", Neri Pozza; Andrea Pomella, "Anni luce", ADD Editore; Yari Selvetella, "Le stanze dell’addio", Bompiani.

La seconda votazione e la proclamazione del vincitore si svolgeranno giovedì 5 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove sarà assegnato il premio del valore di 5000 euro offerto dall’azienda Strega Alberti Benevento.