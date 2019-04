Morta a poche settimane da un importante traguardo della sua vita forse a causa di un selfie. Sydney Paige Monfries, una giovane di ventidue anni originaria di Portland, nell'Oregon, è morta poco prima della sua laurea a causa di una rovinosa caduta dalla torre dell'università Fordham a New York. Pare che la giovane volesse scattarsi un selfie spettacolare da quel punto dell'università che aveva frequentato per anni. Ma qualcosa è andato storto. Quando sul luogo del tragico incidente è arrivata la polizia Sydney Paige era in condizioni disperate. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi che l'hanno trasportata in ospedale dove però purtroppo la giovane è morta dopo qualche ora il ricovero.

L'università conferirà un diploma alla famiglia – “Mi ha detto che alcuni ‘anziani’ volevano andare alla torre per scattare qualche foto e divertirsi prima di laurearsi”, avrebbe raccontato un’altra studentessa del campus in cui studiava la ventiduenne. Probabilmente la vittima non era dunque sola sulla torre al momento del tragico incidente avvenuto intorno alle 3 del mattino di domenica. Anche una amica della sfortunata ventiduenne avrebbe in qualche modo confermato l’ipotesi di un tragico incidente a causa di un selfie: la ragazza avrebbe infatti parlato di quel loro desiderio di postare una foto mozzafiato su Instagram. Dopo la tragedia, l'università ha poi fatto sapere che conferirà un diploma post laurea alla famiglia della giovane vittima. "I nostri pensieri vanno ai genitori di Sydney, ai suoi familiari e ai suoi amici, la loro è una perdita inimmaginabile, e condividiamo il loro dolore", ha scritto in una lettera il preside della facoltà.