Strage di Brandizzo, il ministro Salvini: “Le responsabilità non resteranno impunite” “Ogni responsabilità venga chiarita e non resti impunita, anche se gli operai non torneranno a casa dalle loro famiglie”, dice il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la sua informativa in Aula sulla strage di Brandizzo.

A cura di Tommaso Coluzzi

"Anche un solo morto sul lavoro è troppo, abbiamo il dovere di fare chiarezza sull'accaduto". Comincia così, alla Camera dei deputati, l'informativa di Matteo Salvini sull'incidente di Brandizzo. Il ministro dei Trasporti ci tiene subito a precisare: "Rfi è fra i posti migliori in Europa stando al ranking sul basso numero di incidenti, ma questo non fa giustizia". Il vicepresidente del Consiglio spiega che "non è stato un problema legato a contratti e procedure", poiché "è tutto normato e previsto": l'accordo quadro è del 2020 e tutte le verifiche di Rfi e della cooperativa emiliana che aveva subappaltato i lavori sono state effettuate.

Poi Salvini comincia una breve ricostruzione: "Alle 23:50 del 30 agosto 2023 un convoglio regionale non in servizio ha investito cinque operai che lavoravano su un binario – legge il ministro dei Trasporti – In seguito all'incidente è stata disposta la sospensione della circolazione ferroviaria e sono stati allertati i soccorsi. Gli operai avrebbero dovuto operare in fase di interruzione della circolazione".

"La velocità massima consentita è pari a 160 chilometri orari, il treno viaggiava alla velocità consentita – ricostruisce ancora il ministro Salvini – La ditta Sigifer avrebbe dovuto cominciare a lavorare solo a seguito della concessione dell'interruzione della circolazione. La stessa ditta aveva operato sul tratto ferroviario nei giorni precedenti. I lavori non erano ancora iniziati, stavano allestendo il cantiere".

"Tutte le strutture ministeriali sono a disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea – continua Salvini – Ho ritenuto di istituire un'altra commissione interna con il compito di individuare le dinamiche tecniche e organizzative che hanno generato l'incidente". E aggiunge: "Ogni responsabilità venga chiarita, anche se gli operai non torneranno a casa dalle loro famiglie. Le istituzione gli saranno vicine. Le responsabilità che emergeranno non resteranno impunite". Poi conclude: "Che queste cinque morti non rimangano un incidente. Sul tema della sicurezza e del lavoro l'Aula si unisca".