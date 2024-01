Sondaggi politici, chi vincerebbe le elezioni europee se si votasse oggi Il sondaggio politico di Izi Lab in vista delle elezioni europee conferma che il primo partito nelle intenzioni di voto è Fratelli d’Italia, seguito da Pd e Movimento 5 Stelle. Resterebbe fuori dal Parlamento Ue tutto il Centro: Azione, +Europa e Italia Viva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A meno di cinque mesi dal voto per le elezioni europee, i sondaggi politici in Italia confermano gli equilibri visti finora. La rilevazione di Izi Lab per Europatoday, con un focus realizzato proprio sul voto di inizio giugno, rivela che Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito, seguito dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. Di poco sotto ai dieci punti ci sono Lega e Forza Italia, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra sarebbe l'unico dei partiti minori – almeno in questa fase – a superare la soglia di sbarramento. Resterebbero fuori dal Parlamento Ue tutte le formazioni di centro: Azione, +Europa e Italia Viva. Vediamo le percentuali nel dettaglio e come andrebbero le elezioni europee se si votasse oggi.

Fratelli d'Italia in testa, inseguono Pd e 5 Stelle

Il primo partito, se si votasse oggi per le elezioni europee, sarebbe Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Nessuna sorpresa, insomma. La presidente del Consiglio e i suoi raccoglierebbero il 27,1% delle preferenze secondo il sondaggio. Secondo il Partito Democratico di Elly Schlein, che invece si fermerebbe al 19,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 17,0%. Gli equilibri di forza sono sostanzialmente confermati, anche tra le due principali opposizioni al governo Meloni. Essendoci il proporzionale puro, inoltre, non ci sarà il tema alleanze.

Lega, Forza Italia e Avs sopra lo sbarramento

La Lega di Matteo Salvini viene sondata al 9,3%, in leggero aumento rispetto ai dati dell'ultimo anno. A seguire c'è Forza Italia di Antonio Tajani, che prima delle europee dovrà passare per il primo congresso nazionale post Berlusconi e scegliere chi guiderà il partito. Intanto per gli azzurri arriva un 7,4% che conferma il ruolo di terza forza del centrodestra. L'alleanza Verdi e Sinistra, rilevata al 4,2%, è l'ultima formazione che supererebbe, con questi dati, la soglia di sbarramento per le elezioni europee fissata al 4%. Tutti gli altri partiti, quindi, resterebbero fuori dal Parlamento europeo: Azione di Carlo Calenda al 3,5%, +Europa al 3,0% e il Centro – Italia Viva di Matteo Renzi al 3,0%.