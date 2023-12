Sondaggi, la fiducia in Giorgia Meloni e la classifica dei ministri: chi è il più apprezzato Come voterebbero gli italiani se si tornasse oggi alle urne, quanta fiducia hanno in Giorgia Meloni e quali sono i ministri più apprezzati: sono le questioni a cui ha provato a dare risposta un sondaggio redatto da BiDiMedia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Se gli italiani dovessero tornare oggi a votare il risultato non sarebbe così diverso da quello dello scorso 25 settembre 2022: Fratelli d'Italia risulterebbe comunque primo partito nel Paese, a circa dieci punti di distanza dalla seconda forza politica, cioè il Partito democratico. È il quadro che emerge da un sondaggio di BiDiMedia sulle intenzioni di voto.

Fratelli d'Italia, partito guidato da Giorgia Meloni, risulta al 28,5%, mentre i dem del Partito democratico si fermano al 19,7%. A qualche punto di distanza troviamo il Movimento Cinque Stelle con il 15,3%. Tutti gli altri schieramenti si fermano sotto la doppia cifra: c'è la Lega all'8,7%, subito seguito da Forza Italia al 6,8%.

Dopo gli azzurri troviamo invece Azione al 4,4% e l'Alleanza di Verdi e Sinistra al 3,3%. Tutte le altre forze politiche si trovano invece al di sotto della soglia di sbarramento al 3% e pertanto non riuscirebbero a entrare in Parlamento. Non ce la farebbe per un filo Italia Viva, che si ferma al 2,9%. Stesso discorso per +Europa, che arriva solo al 2,7%.

Il sondaggio indaga anche la fiducia nella presidente del Consiglio. Il 16% degli intervistati afferma di averne molta, il 22% di averne abbastanza, il 15% poca e il 44% nessuna. Per quanto riguarda invece i ministri del suo governo, quelli che raccolgono più consensi sono Giancarlo Giorgetti (Economia), Guido Crosetto (Difesa) e Antonio Tajani (Esteri). Al contrario, quelli verso cui c'è meno fiducia sono Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e – in ultima posizione – Daniela Santanché (Turismo).

Ecco la classifica completa della fiducia ai ministri messa a punto da BiDiMedia:

Giancarlo Giorgetti: 48%

Guido Crosetto: 45%

Antonio Tajani: 45%

Carlo Nordio: 44%

Matteo Piantedosi: 36%

Adolfo Urso: 32%

Gennaro Sangiuliano: 32%

Matteo Salvini: 31%

Orazio Schillaci: 30%

Marina Elvira Calderone: 29%

Giuseppe Valditara: 29%

Anna Maria Bernini: 27%

Gilberto Pichetto Fratin: 27%

Francesco Lollobrigida: 26%

Daniela Santanchè: 20%