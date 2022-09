Sondaggi, chi è in testa: FdI primo partito, M5s vicinissimo alla Lega e Terzo polo a un passo da FI Fratelli d’Italia è ancora primo partito, mentre i dem calano. Lega e M5s ormai vicinissimi, poco sopra il 10%, mentre Azione e Italia Viva potrebbero presto superare gli azzurri. Sono elementi che emergono dall’ultimo sondaggio di Swg.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia cresce, il Partito democratico cala; Lega e Movimento Cinque Stelle vicinissimi poco sopra il 10%; Terzo polo a un passo dal superare Forza Italia. Sono questi i principali elementi emersi dall'ultimo sondaggio di Swg in vista delle elezioni politiche. È arrivato settembre e ormai mancano poche settimane al giorno in cui gli italiani dovranno tornare alle urne. Il centrodestra continua ad essere di gran lunga il favorito, di circa 15 punti percentuali davanti alla coalizione di centrosinistra. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ci dicono le intenzioni di voto.

Come anticipato, Fratelli d'Italia è il primo partito. E in continua ascesa: con un punto percentuale in più rispetto alle ultime stime, il partito di Giorgia Meloni arriva al 24,8%, distanziandosi ulteriormente dai secondi in classifica. Il Partito democratico, del resto, questa settimana risulta in calo di un punto e scende fino al 22,3%. I primi due partiti, secondo quanto rilevano i sondaggi, sono comunque distantissimi da tutte le altre forze politiche.

La Lega, che si trova in terza posizione, è infatti stabile al 12,5%. E rischia di essere raggiunta dal Movimento Cinque Stelle, che questa settimana cresce e passa dal 10,4% all'11,6%. Quindi, a nemmeno un punto di distanza dal Carroccio. Di seguito troviamo Forza Italia, in calo al 7%. Anche per gli azzurri c'è il rischio di scivolare dietro un'altra forza politica: in questo caso quella di Azione e Italia Viva, che risulta al 6,8%, ad appena uno 0,2 di distanza. Tra i partiti minori, gli unici a superare la soglia di sbarramento secondo la rilevazione di Swg sarebbero Sinistra e Verdi e Italexit.

Per quanto riguarda i consensi ai leader di partito, a totalizzarne la maggior parte è Giorgia Meloni, con 21 punti, seguita da Enrico Letta e Giuseppe Conte, che pareggiano con 17 punti. Segue Carlo Calenda con 9 punti, mentre sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi ne totalizzano 7 ciascuno. Poi 4 punti per Matteo Renzi e 2 punti per Luigi Di Maio.