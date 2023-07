Ricciardi a Fanpage: “Commissione inchiesta Covid? Vero obiettivo della destra è processare Conte” “Il loro obiettivo è processare Conte. E in secondo luogo Speranza”: lo ha detto il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi, in un’intervista con Fanpage.it, commentando il voto alla Camera sulla costituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid.

A cura di Annalisa Girardi

L'obiettivo della commissione di inchiesta sulla pandemia è quello di fare un processo a Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e leader del Movimento Cinque Stelle. Ne è sicuro Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente M5s, in un'intervista con Fanpage.it subito dopo l'approvazione alla Camera del disegno di legge per costituire appunto una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia.

"Come tutti sanno la gestione della sanità in Italia è affidata alle Regioni. Fare una commissione di inchiesta per indagare su quello che è accaduto durante il Covid ed escludere le Regioni come oggetto della commissione stessa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. È una contraddizione. Ma questo sta facendo la maggioranza, infatti se la sono votati da soli. Il loro obiettivo è processare Conte. E in secondo luogo Speranza", dice Ricciardi.

Un'indagine parziale, insomma, che arbitrariamente non comprende alcuni degli enti che hanno gestito l'emergenza, avrebbe solamente uno scopo di titolo politico. Non quello di fare chiarezza e di preparare meglio il Paese alla gestione di situazioni simili in futuro: "Anche un bambino capisce che se si vuole fare un servizio al Paese, ovvero capire cosa non ha funzionato durante il lockdown e soprattutto cosa si può fare in futuro affinché il Paese sia meglio attrezzato per poter affrontare una catastrofe di quel tipo, allora bisogna fare un'indagine a 360 gradi", ha aggiunto Ricciardi.

Per il deputato Cinque Stelle sono state escluse le Regioni in quanto è il centrodestra a governarle per la maggior parte: "La maggioranza esclude le Regioni perché sono governate per la maggior parte dal centrodestra e lì ci sono grosse responsabilità: in pandemia ci sono state delle mancanze, dalla trasmissione dei dati, alla gestione dei pazienti mandati nelle Rsa. Questo per noi è assolutamente scandaloso".

Secondo Ricciardi si tratta chiaramente di un atto politico contro il Movimento Cinque Stelle e il suo leader, Conte appunto. "Un plotone di esecuzione politico vero e proprio che mette insieme tutto, mette anche in discussione la legittimità dei vaccini", aggiunge. Il vicepresidente M5s poi conclude: "In Aula ci è stato detto che con questa commissione di inchiesta di fatto si può indagare su quello che è successo a Pechino e non quello che è successo a Milano, ci sembra incredibile".