Migranti, Tajani alla Camera difende l’accordo Italia-Albania: “A ratificarlo sarà il Parlamento” L’accordo tra Italia e Albania dovrà essere approvato dal Parlamento, con un ddl di ratifica. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha svolto un’informativa alla Camera: “Il governo non si sottrae al dialogo”, ha detto Tajani.

A cura di Luca Pons

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto alla Camera per la sua informativa sull'accordo tra Italia e Albania siglato dal governo Meloni, e ha annunciato che in Parlamento arriverà anche un disegno di legge per la ratifica, a differenza di quanto era stato fatto sapere in un primo momento. Il protocollo d'intesa porterà l'Italia a costruire due centri migranti in territorio albanese, uno per la prima accoglienza e uno per le persone in attesa di rimpatrio. Al massimo le persone ospitate potranno essere 3mila, in tutto.

Il progetto è che ci siano "una struttura per la prima assistenza" e un'altra in cui "sarà svolta la domanda di protezione internazionale e, per chi non ne ha i requisiti, le procedure per il rimpatrio". L'intera procedura sarà gestita dalle autorità italiane, seguendo le normative italiane, e infatti anche i costi (per costruire le strutture, per il personale, ma anche per eventuali contenziosi legali e per l'attività di vigilanza delle autorità albanesi) saranno a carico dell'Italia.

Nei centri, ha garantito Tajani potranno esserci solo "i richiedenti asilo soggetti a procedura accelerata di frontiera, cioè persone non vulnerabili provenienti da Paesi sicuri o migranti che abbiano presentato domanda d'asilo e abbiano ricevuto un diniego", oppure "le persone in attesa di rimpatrio". Non ci potranno essere "soggetti vulnerabili", come bambini e donne incinte. Le persone potranno essere portate in Albania solo da navi delle autorità italiane, quindi non si potrà chiedere alle Ong che fanno soccorso nel Mediterraneo di viaggiare fino al porto albanese.

"Tra le opposizioni c'è chi ha parlato di Guantanamo italiana, di deportazione, o ha ricordato l'accordo tra Regno Unito e il Ruanda", ha detto Tajani, per quanto le critiche sono arrivate anche dal Consiglio d'Europa. "Ma basta ricordare che la commissaria europea Ylva Johansson ha detto che l'accordo non viola il diritto comunitario. Il cancelliere tedesco Scholz ha detto che la collaborazione con i Paesi esterni all'Ue è necessaria e ha affermato che l'Albania sarà presto un Paese membro dell'Ue".

Il ministro ha poi parlato del ruolo del Parlamento. Le opposizioni avevano accusato il governo di volerlo escludere, approvandolo senza un passaggio in Aula, come avevano detto inizialmente alcuni esponenti dell'esecutivo. Tajani ha fatto sapere che invece ci sarà un disegno di legge di ratifica, che seguirà il normale iter di una legge tra Camera e Senato: "Questo governo non si sottrae al dialogo con il Parlamento". Poi ha ribadito che l'accordo siglato con l'Albania è un "modello innovativo" che potrà anche essere applicato con altri Paesi.