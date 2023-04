Migranti, quasi 1 milione di richieste di protezione in Ue: quali sono i Paesi che accolgono di più Nel 2022 nei Paesi dell’Unione europea sono state presentate quasi un milione di richieste di protezione internazionale. Ne sono state approvate oltre 300 mila. Ecco quali sono i Paesi che hanno accolto più rifugiati.

A cura di Annalisa Girardi

Nel 2022 oltre 300 mila migranti hanno ricevuto protezione internazionale nell'Unione europea. Lo fa sapere Eurostat, precisando che le richieste di asilo approvate negli Stati membri sono state 384.245, circa il 40% in più rispetto all'anno precedente. Al 44% dei richiedenti asilo, quindi alla maggior parte, è stato accordato lo status di rifugiato definito dalla Convenzione di Ginevra, al 31% è stata data la protezione sussidiaria e il 25% ha ricevuto invece quella umanitaria.

È la Germania il Paese che ha accolto più persone. Il 41% dei rifugiati ha infatti ricevuto asilo in Germania: si tratta in totale di 159.365 persone, un numero di gran lunga più grande rispetto a quelli registrati negli altri Paesi. Dopo la Germania, i Paesi che hanno accolto di più sono Francia, Italia e Spagna, con rispettivamente 49.990, 39.660 e 35.765 richieste di protezione approvate (il 13%, il 10% e il 9% del totale).

Ma da dove vengono le persone a cui è stata accordata la protezione internazionale nell'Unione europea? Il gruppo più numeroso è quello dei siriani, che hanno presentato il 29% delle richieste approvate. Dopo i siriani ci sono i cittadini afghani e quelli venezuelani. Mentre siriani e afghani hanno trovato per la maggior parte protezione in Germania, quasi il totale dei venezuelani si è rifugiato in Spagna.

Di tutte le richieste di protezione approvate, 310.400 sono state ratificate immediatamente. Altre 73.845 sono invece state rilasciate dopo un ricorso o un riesame.

Il totale delle richieste di asilo nel 2022, sempre secondo i dati di Eurostat, contando anche quelle che non sono state approvate arriva quasi a un milione. Per la precisione 962.160. Si tratta di un numero in crescita dal 2012, ma comunque lontano dai picchi del 2015, quando sono state presentate 1,3 milioni di richieste.

Dal 2016 il numero di richieste di protezione era calato drasticamente, per poi tornare a risalire negli ultimi anni. Queste sono aumentate in praticamente tutti i Paesi dell'Ue. La maggior parte (80%) dei richiedenti asilo ha meno di 35 anni, si legge ancora nelle statistiche Eurostat. Infine, per quanto riguarda il genere, il 70,8% delle domande è arrivato da uomini, mentre il 29,2% da donne.