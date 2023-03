Migranti, cos’è il permesso per protezione speciale che il governo Meloni vorrebbe abolire e perché Il permesso di soggiorno per protezione speciale per i migranti è una forma di protezione in Italia che spetta ai richiedenti asilo che non hanno le caratteristiche per ottenere né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria. Ora il governo Meloni vuole intervenire per abolirlo.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale per i migranti è una forma di protezione in Italia, che spetta a coloro che non hanno le caratteristiche per ottenere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria. In questo momento se ne sta parlando perché ieri, durante la conferenza stampa a Cutro per presentare il nuovo decreto sull'immigrazione approvato in Cdm, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato di volerlo abolire, per rimpiazzarlo con misure in linea con la normativa europea: "Viene nuovamente ristretta la protezione speciale, la cui fattispecie era stata allargata a dismisura: l'intento del governo è abolirla e sostituirla con una norma di buonsenso che corrisponda alla normativa europea di riferimento", ha annunciato la premier.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato introdotto dalla legge 132/2018, il decreto Sicurezza di Salvini (che ha cancellato la protezione umanitaria) e successivamente è stato modificato dal Dl 130/2020 (decreto Lamorgese del governo giallo-rosso), che ha ampliato le ipotesi di divieto di espulsione. Nel 2022 sono stati in tutto 10.865 i beneficiari, il numero più alto tra le 3 tipologie di protezione.

Cos'è il permesso di soggiorno per protezione speciale e a chi spetta

La protezione speciale è concessa al cittadino straniero richiedente asilo nei casi in cui la Commissione Territoriale non gli riconosca né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma allo stesso tempo ritenga che non sia possibile il suo allontanamento dal territorio nazionale.

Lo status di rifugiato è la più importante forma di protezione internazionale. Può essere riconosciuto allo straniero che faccia richiesta di asilo da uno stato membro della convenzione di Ginevra del 1951. In base alla convenzione può essere considerato un rifugiato "chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato".

La protezione sussidiaria è un'altra forma di protezione internazionale, in questo caso prevista dall’Unione europea e recepita dal diritto italiano. Ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile. Si tratta di una protezione che viene riconosciuta a chi non rientri nella definizione di rifugiato. Una norma del 2007 definisce il titolare di protezione sussidiaria come una persona:

nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (Decreto legislativo 251/2007)

Perché il Governo Meloni vuole abolire il provvedimento e sostituirlo

Il governo Meloni, su spinta di Matteo Salvini, vorrebbe ora tornare indietro, alla prima versione della protezione speciale, che prevedeva criteri molto restrittivi per ottenerla, come una malattia o una calamità nel Paese di origine. Nel 2020 con le modifiche introdotte dal governo Conte 2, con la ministra Luciana Lamorgese al Viminale, sono state allargate le maglie della protezione speciale: da quel momento in poi viene insomma rilasciato il permesso di soggiorno al richiedente asilo che non possiede le caratteristiche per ottenere la protezione internazionale, ma che è considerato comunque un soggetto a rischio.

Come si diceva, la riforma del 2020 (decreto legge 130/2020) ha esteso il perimetro entro il quale può essere accordata la protezione speciale, modificando l’articolo 19 del testo unico per l’immigrazione:

"Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati” (decreto legge 130/2020)

Cosa prevede attualmente la protezione speciale

La normativa sul permesso di soggiorno per protezione speciale è attualmente in vigore. In questi anni questo tipo di protezione ha protetto lo straniero dall'espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali; viene anche rilasciata quando si ritiene che un richiedente asilo rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Chi sono i circa 10mila beneficiari che hanno già ottenuto la protezione speciale

Nel 2022 sono stati 10.865 gli stranieri beneficiari di protezione speciale, il numero più alto tra le tre tipologie di protezione, cioè status di rifugiato e protezione sussidiaria. Le domande accolte per questa tipologia sono salite del 5% rispetto al 2021. Secondo i dati dell’ultimo rapporto del Cir, il Consiglio italiano per i rifugiati, nel 2022 sono state esaminate in Italia 52.625 richieste di protezione internazionale e i dinieghi sono stati il 53% (27.385). Ha ricevuto la protezione speciale il 21% dei richiedenti (10.865), lo status di rifugiato il 12% (6.161), la protezione sussidiaria il 13% (6.770).