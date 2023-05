Matteo Salvini incontra i sindacati e dice che il Ponte sullo Stretto sarà transitabile dal 2032 “È stata una mattinata densa di contenuti e concretezza. Il Ponte sullo Stretto ritengo che sia un opera fondamentale che si attende da 30 anni, e se tutto va bene sarà transitabile nel 2032”: lo ha detto Matteo Salvini al termine dell’incontro con i sindacati al ministero. Cgil, Uil e Cisl, sul Ponte, non la pensano tutte allo stesso modo.

A cura di Annalisa Girardi

Il Ponte sullo Stretto di Messina si potrà attraversare dal 2032. Se andrà tutto bene. A dirlo è Matteo Salvini, dopo aver incontrato i sindacati al ministero dei Trasporti. "Il Ponte sullo Stretto ritengo che sia un opera fondamentale che si attende da 30 anni, e se tutto va bene sarà transitabile nel 2032", ha detto il leader della Lega. Per poi precisare che in quello stesso anno dovrebbero anche essere terminati "i lavori sulla 106 in Calabria e l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento di strade e ferrovie tra Palermo, Catania e Messina".

L'incontro con i sindacati è andato bene, ha aggiunto Salvini, anche se le parti sociali non condividono tutte la stessa posizione rispetto al Ponte sullo Stretto: "È stata una mattinata densa di contenuti e concretezza, è l'inizio di un cammino e ci siamo riconvocati a fine giugno. Sul ponte ci sono diverse visioni", ha detto. Cgil, Uil e Cisl non la pensano infatti allo stesso modo. Per la Cgil, ad esempio, il Ponte non è una priorità in questo momento: "In questa fase è necessario dare una risposta alla mobilità delle persone, rafforzando la viabilità stradale e ferroviaria, e allo sviluppo industriale", ha detto la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi.

A favore, invece, la Uil. Il segretario generale Pierpaolo Bomabardieri ha spiegato: "Il confronto è positivo sugli investimenti previsti nel Paese. Abbiamo sottolineato al ministro che siamo a favore degli investimenti, ma c'è un problema di infrastrutture che portano al Ponte, sia per quello che riguarda la Sicilia, ma soprattutto per quello che riguarda la Calabria: gli investimenti non coprono complessivamente né la statale 106 né la linea ferroviaria; abbiamo chiesto al ministro garanzie sulla fine di queste opere. Aspetteremo nei prossimi mesi se su questo ci sono dei passi in avanti".

Anche per la Cisl il Ponte sullo Stretto va fatto: "La nostra posizione sul Ponte sullo Stretto è chiara: siamo convinti che sia un progetto industriale che deve essere ripreso e riattualizzato rispetto a quelle che sono le nuove tecnologie, e che possa costituire un volano straordinario per tutto il sistema infrastrutturale del Sud", ha commentato il segretario confederale, Andrea Cuccello.

Nel corso del colloquio Salvini ha presentato ai sindacati quanto fatto in questi mesi e ha elencato i provvedimenti più importanti da realizzare nel 2023. Sul Pnrr il leader leghista ha detto che "contiamo di spendere tutto e bene".