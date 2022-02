Il governo ha stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei medici deceduti per Covid Il governo ha stanziato 15 milioni di euro, nel decreto Bollette, per i risarcimenti alle famiglie di medici e personale sanitario morto per Covid durante l’emergenza.

Il governo ha creato un fondo da 15 milioni di euro per i risarcimenti alle famiglie dei medici morti per Covid. Dopo le polemiche della scorsa settimana, quando era stato bocciato l'emendamento che prevedeva 100mila euro a famiglia, la questione è diventata centrale nell'agenda del governo. Perciò oggi, alla prima occasione utile, l'esecutivo ha deciso di rimediare a quanto successo in Aula la scorsa settimana. L'annuncio è stato dato dal ministro Speranza, che ha scritto sui suoi social: "Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa del Covid. È un giusto riconoscimento che l'Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi".

La misura è stata inserita nel decreto Bollette appena approvato dall'esecutivo, ma la voce si è sparsa già nel pomeriggio. Così sono arrivati i primi commenti da parte degli esponenti politici – da Italia Viva al Movimento 5 Stelle, passando per il Partito Democratico – che hanno accolto con soddisfazione la decisione del governo. La bocciatura dell'emendamento, infatti, aveva fatto scalpore e provocato richieste bipartisan sul finanziamento del fondo. Che appunto, alla fine, è arrivato.

Il fondo – che era stato di 10 milioni di euro nel 2020 – viene finanziato con 15 milioni di euro per il 2022. Servirà a risarcire economicamente – per quanto sia in ogni caso troppo poco – della morte dei loro familiari, i parenti delle vittime del Covid tra medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari. Il sostegno riguarderà coloro che, nel corso della durata dello stato di emergenza, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid.