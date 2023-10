“I soldi per il Ponte sullo Stretto sono nella manovra, lunedì in Cdm”: l’ultima promessa di Salvini Il ministro dei Trasporti ha ribadito che nella legge di Bilancio, che arriverà lunedì in Consiglio dei ministri, ci saranno i soldi per il Ponte sullo Stretto di Messina.

A cura di Tommaso Coluzzi

I soldi per il Ponte sullo Stretto di Messina ci saranno. Non si sa quanti, né da dove verranno presi, ma Matteo Salvini non ha dubbi: la legge di Bilancio, che all'inizio della prossima settimana approderà finalmente in Consiglio dei ministri, conterrà i fondi per finanziare l'opera. Dopo mesi di annunci, dubbi, smentite e discussioni interne alla maggioranza, è il momento della verità: "Non vedo l’ora che arrivi il Consiglio dei ministri di lunedì per far giustizia di tante chiacchiere e di tanti articoli – ha detto il ministro dei Trasporti a Palermo – ci saranno i fondi per il Ponte".

"Lunedì nella legge di Bilancio avremo la copertura economica necessaria per il Ponte sullo Stretto, un'opera che milioni di italiani e siciliani aspettano da cinquant'anni – ha continuato Salvini – E sono contento che la Lega sia protagonista di questo successo". Il ministro dei Trasporti parla genericamente dei fondi per l'infrastruttura, senza specificare a che cifre si riferisca – e non è un caso – né a cosa siano destinate. Se il governo vuole davvero partire con i lavori la prossima estate – ammesso che il progetto esecutivo, che ancora non esiste, venga approvato entro il 31 luglio 2024 – serviranno gran parte dei 12 miliardi di euro stimati in totale per costruire il Ponte. È stato lo stesso Salvini a rivedere le stime al ribasso recentemente, scendendo dai 13,5 annunciati durante la scorsa primavera.

Nella maggioranza non sembrava esserci accordo sui tempi del finanziamento, almeno fino a qualche settimana fa. Per il resto del centrodestra – soprattutto per Fratelli d'Italia – il Ponte non è in cima alle priorità economiche del Paese. Tutto dipenderà dalla mediazione condotta dal leader della Lega, che sull'infrastruttura ha puntato tutto – anche a livello mediatico – dall'inizio del suo incarico al ministero dei Trasporti. L'ultimo vertice a Palazzo Chigi potrebbe essere stato decisivo, ma per sapere la verità basta aspettare qualche giorno: lunedì, in Consiglio dei ministri, si saprà quanto il governo vorrà investire sul Ponte sullo Stretto e quanto Salvini potrà rivendicare di aver vinto la sua battaglia politica, anche interna.