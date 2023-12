Gli sbarchi di migranti non si fermano a Natale, altri 278 arrivi a Lampedusa nelle ultime ore Tra Natale e la notte appena trascorsa, sono arrivati quasi trecento migranti a Lampedusa: sono partiti da Libia e Tunisia pagando migliaia di euro ciascuno, saranno trasferiti già oggi con un traghetto di linea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

Per l'isola di Lampedusa e per gli operatori che si trovano a salvare i migranti in mare, non c'è tregua. Gli sbarchi sull'isola siciliana non si fermano, neanche il giorno di Natale. Le partenze dal Nordafrica continuano a ritmo incessante, nonostante i tentativi diplomatici portati avanti dal governo Meloni (fin qui fallimentari), e se si sono attenuate è solo una questione di condizioni meteo. È noto, ormai, che l'estate il flusso aumenta per via del bel tempo, mentre l'inverno aumentano i rischi e diminuiscono i tentativi di attraversare il Mediterraneo in cerca di una nuova vita in Europa. Nelle ultime ore – tra la giornata di ieri e la nottata appena trascorsa – sono sbarcati 278 migranti a Lampedusa.

Le imbarcazioni soccorse dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza sono cinque, le ultime tre in ordine di tempo – arrivate durante la notte – avevano a bordo 12 tunisini, 40 egiziani, siriani e sudanesi e 42 ivoriani, ghanesi, nigeriani, liberiani e burkinabè.

Ieri invece, nel giorno di Natale, sono arrivati – dopo essere stati trasbordati dal peschereccio di 15 metri sul quale viaggiavano – 134 egiziani. Secondo il racconto raccolto dalle forze dell'ordine, sono partiti – pagando da 500 a 2mila euro – la notte di venerdì da Zuara in Libia. Prima della mezzanotte tra Natale e Santo Stefano sono sbarcate altre 49 persone originarie di Liberia, Gambia, Nigeria e Sierra Leone. A bloccare il barchino in metallo di 7 metri, salpato da El Ambra in Tunisia, sono stati i militari della motovedetta V1102 delle Fiamme gialle.

Tutti i gruppi di migranti sbarcati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, che nel frattempo era stato completamente svuotato grazie alle procedure d'emergenza utilizzate dal governo. Gli stessi che oggi affollano di nuovo la struttura, verranno trasferiti in mattinata a Porto Empedocle, su indicazione della Prefettura di Agrigento che ha disposto un traghetto di linea. In 184 lasceranno l'isola. In tutto, tra i migranti arrivati, 25 sono minori non accompagnati.