Elezioni politiche, la lista definitiva di tutti i deputati eletti nei collegi plurinominali È arrivata la lista definitiva dei deputati eletti nei collegi plurinominali, a due settimane dalle elezioni. Tutti i nomi di chi comporrà il nuovo Parlamento.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ci sono volute praticamente due settimane, ma anche la lista dei deputati eletti per la prossima legislatura è completa. L'ultima parola è arrivata oggi dopo che l'Ufficio elettorale nazionale, riunito in Cassazione, ha concluso le operazioni funzionali alla proclamazione degli eletti alla Camera, riguardo il nodo delle plurielezioni con la quota proporzionale.

Ci sono stati diversi problemi nel conteggio dei voti e, successivamente, nell'assegnazione dei seggi in Parlamento. La legge elettorale, infatti, prevede alla Camera quello che viene chiamato flipper, che può portare un deputato a essere eletto in una Regione e – con effetto domino – spostare gli equilibri e gli eletti in altri territori.

Ora, comunque, è tutto risolto. Questa è la lista definitiva dei deputati eletti nel plurinominale, in ordine di collegio come da verbale:

Leggi anche Perché la battaglia sul reddito di cittadinanza rischia di far saltare governo e opposizione

Grimaldi Marco; Ruffino Daniela; Pichetto Fratin Gilberto; Perissa Marco; Zurzolo Immacolata; Benvenuto Alessandro Manuel; Iaria Antonino; Laus Mauro Antonio Donato; Guerra Maria Cecilia; Berruto Mauro; Marattin Luigi; Siracusano Matilde; Pozzolo Emanuele; Amich Vincenzo; Comba Fabrizio; Giaccone Andrea; Appendino Chiara; Fornaro Federico; Gribaudo Chiara; Evi Eleonora; Pastorella Giulia; Costa Enrico; Sala Fabrizio; Maullu Stefano Giovanni; Malagola Lorenzo; Di Maggio Grazia; Pietrella Fabio; Tremonti Giulio; Iezzi Igor Giancarlo; Cecchetti Fabrizio; Conte Giuseppe; Quartapelle Procopio Lia; Cuperlo Giovanni; Mauri Matteo; Roggiani Silvia; Dori Devis; Gadda Maria Chiara; Benigni Stefano; Mascaretti Andrea; Kelany Sara; Maerna Novo Umberto; Bossi Umberto; Zoffili Eugenio; Todde Alessandra; Braga Chiara; Benzoni Fabrizio; Squeri Luca; Tremaglia Andrea; Sbardella Luca; Almici Cristina; Centemero Giulio; Formentini Paolo; Peluffo Vinicio Giuseppe Guido; Girelli Gian Antonio; Del Barba Mauro; Orsini Andrea Giorgio Felice Maria; Chiesa Maria Paola; Maccari Carlo; Toccalini Luca; Barzotti Valentina; Forattini Antonella; Guerini Lorenzo; Grippo Valentina; Cortellazzo Piergiorgio; Filini Francesco; Marchetto Marina; Bof Gianangelo; Fassino Piero Franco Rodolfo; Scarpa Rachele; Zanella Luana; Bonetti Elena; Tosi Flavio; Mazzi Gianmarco; Urzì Alessandro; Morgante Maddalena; Padovani Marco; Lazzarini Arianna; Pretto Erik Umberto; Cappelletti Enrico; Zan Alessandro; Letta Enrico; De Monte Isabella; Loperfido Emanuele; Matteoni Nicole; Pizzimenti Graziano; Serracchiani Debora; Frija Maria Grazia; Rosso Matteo; Bruzzone Francesco; Traversi Roberto; Ghio Valentina; Orlando Andrea; Soumahoro Aboubakar; Richetti Matteo; Gruppioni Naike; Tassinari Rosaria; Lucaselli Ylenja; Russo Gaetana; Bignami Galeazzo; Colombo Beatriz; Vinci Gianluca; Bergamini Davide; Ascari Stefania; Cafiero De Raho Federico; De Micheli Paola; Rossi Andrea; Schlein Elena Ethel; Vaccari Stefano; Bakkali Ouidad; Gnassi Andrea; Fratoianni Nicola; Bonifazi Francesco; Bergamini Deborah; Amorese Alessandro; La Porta Chiara; Michelotti Francesco; Donzelli Giovanni; Barabotti Andrea; Ricciardi Riccardo; Quartini Andrea; Furfaro Marco; Boldrini Laura; Simiani Marco; Bonafè Simona; Scotto Arturo; Polidori Catia; Prisco Emanuele; Pavanelli Emma; Ascani Anna; Albano Lucia; Baldelli Antonio; Marchetti Riccardo Augusto; Fede Giorgio; Curti Augusto; Manzi Irene; Zaratti Filiberto; Giachetti Roberto; Boschi Maria Elena; Barelli Paolo; Mollicone Federico; Volpi Andrea; Bellucci Maria Teresa; Rossi Angelo; Angelucci Antonio; Colucci Alfonso; Silvestri Francesco; Zingaretti Nicola; Casu Andrea; Di Biase Michela; Mancini Claudio; Marrocco Patrizia; Milani Massimo; Lollobrigida Francesco; Pulciani Paolo; Miele Giovanna; Fontana Ilaria; Madia Marianna; Orfini Matteo; Sottanelli Giulio Cesare; Pagano Nazario; Roscani Fabio; Silvestri Rachele; Torto Daniela; D'Alfonso Luciano; Lancellotta Elisabetta Christiana; Borrelli Francesco Emilio; Rosato Ettore; Patriarca Annarita; Schiano Di Visconti Michele; Schifone Marta; Bruno Raffaele; Ricciardi Marianna; Sportiello Gilda; Caramiello Alessandro; Speranza Roberto; Sarracino Marco; Mari Francesco detto Franco; D'Alessio Antonio; Ferrante Tullio; Cerreto Marco; Cirielli Edmondo; Zinzi Gianpiero; Alifano Enrica; Santillo Agostino; Gubitosa Michele; Graziano Stefano; De Luca Piero; Piccolotti Elisabetta; Carfagna Maria Rosaria; De Palma Vito; Caroppo Andrea; La Salandra Giandonato; Gemmato Marcello; Maiorano Luigi Giovanni; Fitto Raffaele; Di Mattina Salvatore Marcello; Giuliano Carla; Lovecchio Giorgio; Dell'Olio Gianmauro; L'Abbate Pasqua; Donno Leonardo; Lacarra Marco; Pagano Ubaldo; Stefanazzi Claudio Michele; Mattia Aldo; Lomuti Arnaldo; Amendola Vincenzo; Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo; Antoniozzi Alfredo; Roccella Eugenia Maria; Loizzo Simona; Baldino Vittoria; Tucci Riccardo; Scutella Elisa; Stumpo Nicola; Faraone Davide; Mulè Giorgio; Caramanna Gianluca; Giordano Antonio; D'Orso Valentina; Morfino Daniela; Carmina Ida; Provenzano Giuseppe Luciano Calogero; Iacono Giovanna; Castiglione Giuseppe; Russo Paolo Emilio; Leo Maurizio; Messina Manlio; Longi Eliana; Carrà Anastasio; Raffa Angela; Cantone Luciano; Scerra Filippo; Marino Maria Stefania; Barbagallo Anthony Emanuele; Ghirra Franscesca; Pittalis Pietro; Deidda Salvatore; Mura Francesco; Fenu Emiliano; Cherchi Susanna; Lai Bachisio Silvio; Ambrosi Alessia; Ferrari Sara; Steger Dieter.

Questo, invece, è il verbale in cui vengono scritti nero su bianco i nomi degli eletti.