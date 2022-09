Elezioni politiche 2022, come ottenere sconti su treni e aerei fino al 70% per i fuori sede In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, tante offerte e sconti su treni e aerei per i fuori sede che dovranno partire per votare nel proprio collegio.

Con l'avvicinarsi delle elezioni, ritorna il problema dei viaggi per chi lavora o studia fuori sede. Trenitalia prevede agevolazioni fino al 70% per i biglietti, ma anche Italo e la compagnia aerea Ita Airways faranno sconti. La compagnia di viaggi low-cost Flixbus ha lanciato l'iniziativa #iovogliovotare per ottenere rimborsi sui biglietti usati per tornare al proprio collegio di appartenenza.

Sconti sui biglietti Trenitalia fino al 70% per le elezioni 2022

Grazie a una convenzione del Ministero dell'Interno con Trenitalia e altre compagnie ferroviarie, gli elettori e le elettrici fuori sede potranno usufruire di uno sconto del 70% sui treni Alta velocità, Intercity e Eurocity Italia-Svizzera, e di uno sconto del 60% sui treni Regionali. Per partecipare alle elezioni si potrà viaggiare a partire dal 16 settembre, per i viaggi di andata, e non oltre il 5 ottobre per quelli di ritorno. I biglietti scontati grazie all'agevolazione si possono acquistare anche sul sito Internet e sull'app di Trenitalia.

Per usufruire dello sconto bisogna avere con sé un documento di identità e la propria tessera elettorale, per mostrarli al personale dedicato. I documenti vanno portati con sé anche durante il viaggio e vanno presentati al personale di bordo in caso di controllo del biglietto. Nel viaggio di ritorno, in caso di controllo, si dovrà mostrare la tessera elettorale vidimata, cioè timbrata, con il voto del 25 settembre. Per chi fosse sprovvisto di tessera elettorale, si può compilare una dichiarazione sostitutiva, disponibile sul sito di Trenitalia.

Possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto sia gli elettori e le elettrici residenti nel territorio nazionale, sia chi risiede all'estero.

Elezioni 25 settembre, le offerte per i fuori sede sui treni Italo

Italo propone sconti del 60% per i treni in tariffa Economy e del 70% per i treni in tariffa Flex. Lo sconto si applica solo ai biglietti di andata e ritorno e in ambiente Smart. Come nel caso di Trenitalia, il viaggio deve avvenire dopo il 16 settembre per quanto riguarda l'andata, ed entro il 5 ottobre per quanto riguarda il ritorno. L'acquisto si può effettuare sul sito di Italo, oppure nelle biglietterie Italo in stazione, escluse le biglietterie automatiche. Lo sconto sarà applicato direttamente all'acquisto. A bordo del treno, nel viaggio di ritorno, bisognerà esibire sia il documento di identità sia la tessera elettorale con il timbro di avvenuta votazione.

La cancellazione del viaggio è possibile fino a tre minuti prima del viaggio di andata, selezionando la voce Cambia prenotazione sulla homepage di italotreno.it o chiamando Italo Assistenza al numero 892020.

Agevolazioni fino al 50% sugli aerei ITA Airways

Per chi scegliesse di volare, Ita Airways propone uno sconto sul biglietto aereo di andata e ritorno. Lo sconto è del 50% per i voli nazionali, del 40% per i voli internazionali e del 25% per i voli intercontinentali. Lo sconto non si può aggiungere ad altre agevolazioni, non si applica ai voli in codeshare e si calcola sul prezzo del biglietto escluse le tasse e i supplementi. L'offerta è valida acquistando dal sito di Ita Airways e può essere utilizzata solo per acquistare biglietti per un singolo passeggero adulto.

Al momento del check-in e dell'imbarco, al passeggero verrà chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Per chi ne fosse sprovvisto, è possibile firmare una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale. Per i viaggiatori che arrivano in Italia con voli internazionali o intercontinentali, è sufficiente esibire il passaporto italiano. Al ritorno, il passeggero dovrà mostrare la tessera elettorale timbrata regolarmente con il voto del 25 settembre.

Rimborsi Flixbus per le elezioni politiche 2022

Flixbus ha lanciato l'iniziativa #IoVoglioVotare, con cui rimborserà con un voucher il viaggio di andata di tutte le persone che raggiungeranno il proprio seggio. Le date in cui è possibile godere dello sconto vanno da lunedì 19 settembre a domenica 25 settembre, la data del voto. L'iniziativa si applica a tutti i viaggi nazionali e internazionali operativi con l'Italia.

Per ottenere il rimborso, chi userà FlixBus per tornare nel proprio comune di residenza dovrà inviare una mail all'indirizzo iovogliovotare@flixbus.it. La mail dovrà contenere due foto della propria tessera elettorale: una della prima pagina, quella con le informazioni personali, e una della pagina in si mette il timbro delle votazioni. Nella mail ci dovrà essere anche una foto della propria carta d'identità o patente e il biglietto del viaggio FlixBus acquistato. Non saranno prese in considerazione, per i rimborsi, eventuali foto inviate sui social media.

L'iniziativa è valida solo per le prenotazioni effettuate sull'app FlixBus. Il rimborso sarà un voucher di valore uguale al viaggio d'andata, valido dal 25 settembre al 30 novembre 2022 e dall'11 gennaio al 31 marzo 2023. Si potrà utilizzare in un'unica transazione, quindi per acquistare un solo biglietto: se il credito non sarà usato del tutto nell'acquisto, non si potrà usare di nuovo per un altro acquisto.

La prenotazione si può effettuare fino al 25 settembre, incluso. Il viaggio deve essere effettuato tra lunedì 19 settembre e domenica 25 settembre. Le foto andranno inviate via mail tra il 25 settembre e il 15 ottobre.